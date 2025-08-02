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We TAIWAN大阪開幕！吉祥物a-We進攻世博 小小台灣創造多元文化

聯合報／ 記者陳宛茜／大阪即時報導
直徑2.8公尺的a-We氣球，已飄上大阪的天空。記者陳宛茜／攝影
直徑2.8公尺的a-We氣球，已飄上大阪的天空。記者陳宛茜／攝影

「就像我們可愛的吉祥物a-We，我們要讓全世界看見，小小的台灣，卻能包容、接受，並且再創造出豐富多元的文化，表現在各種文化創意產業中。」集結58組台日藝術家展演作品的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，今天晚上在大阪舉行開幕之夜。文化部長李遠沒能親自參與，他在肩上放上吉祥物a-We，透過錄影向遠方的藝術家和貴賓致意。

當世博園區裡的台灣館只能用「ＴＷ館」，文化部籌辦的「We TAIWAN」在大阪世博展期的8月期間，邀請來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出，以及兩個週末的市集活動，向國際觀眾大聲說出「We TAIWAN」。活動成功申請到2025世博協會認證，可在主視覺海報、宣傳平台等使用世博logo，並將在8月底正式進軍世博展場演出。李遠表示，台日曾經在歷史上有過交會，這次能手牽著手，一起搭建台灣文化展現在大阪世博的舞台，別具意義。

2025年大阪世博以「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」主題。文化部次長王時思表示，許多人問為什麼文化部要在大阪世博期間辦這樣一個展演，而她認為「這一題用文化回答」更能彰顯意義。而台灣是以科技聞名的島嶼，更希望能示範如何將科技運用於文化的展現，因此「We TAIWAN」的每個展演，背後都有科技的展現。

駐日代表李逸洋指出，大阪世博吉祥物「脈脈」深受喜愛，為整個展會注入了滿滿活力。台灣也為這次「We Taiwan」文化活動設計了吉祥物「a‑We」，展現出台灣柔軟、堅韌與充滿創造力的文化特質。「台日兩國如同兄弟之邦，脈脈與 a‑We 也成為象徵兩國情誼的最佳代表。」

日台交流協會會長隅修三也到場。他表示，此次活動有台灣電影、表演藝術的演出、還有文學作品以及虛擬實境（VR）作品的展示。活動結合台灣獨特的文化與世界一流的科技，展現台灣文化的最新成果，「這將是許多日本人了解台灣一路走過來的歷史及其孕育出來多元文化和價值觀的絕佳機會。」

他指出，台灣對日本來說，雙方擁有民主主義、自由和法治的基本價值觀，且有密切的經濟和人員的交流；台灣是日本極為重要的合作夥伴、也是重要的朋友。

文化部表示，首周活動除了於VS.空間的核心展覽「台灣光譜」、中之島童書之森的「台灣繪本、佮意啦」，以及中央公會堂首演的《黃翊與庫卡》、戶外表演《艾拉—相遇中之島》與《狩siù》拚場feat.電氣神將。線上遊戲「a-We TO GO」今日也正式上線，在10個合作店家與場館共20個遊戲點，啟動線上結合線下的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合臺灣意象的物件，如晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套、藍染領巾等。

此外，吉祥物a-We完整周邊商品，包括限量a-We帽子、娃娃、襪子、徽章、紙鎮等，都可在VS.、世博TECH WORLD館及下週末即將登場的「TAIWAN PLUS 2025台日新風」購買。

集結58組台日藝術家展演作品的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，今天晚上在大阪舉行開幕之夜。記者陳宛茜／攝影
集結58組台日藝術家展演作品的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，今天晚上在大阪舉行開幕之夜。記者陳宛茜／攝影
集結58組台日藝術家展演作品的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，今天晚上在大阪舉行開幕之夜。文化部長李遠沒能親自參與，他在肩上放上吉祥物a-We，透過錄影向遠方的藝術家和貴賓致意。記者陳宛茜／攝影
集結58組台日藝術家展演作品的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，今天晚上在大阪舉行開幕之夜。文化部長李遠沒能親自參與，他在肩上放上吉祥物a-We，透過錄影向遠方的藝術家和貴賓致意。記者陳宛茜／攝影
吉祥物a-We周邊商品，包括限量a-We帽子、娃娃、襪子、徽章、紙鎮等。記者陳宛茜／攝影
吉祥物a-We周邊商品，包括限量a-We帽子、娃娃、襪子、徽章、紙鎮等。記者陳宛茜／攝影

世博 大阪 文化部

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