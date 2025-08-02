學術倫理必修課、醫學院PBL教育推手 陽明交大雙姝摘師鐸獎

教育部日前公布114年師鐸獎獲獎名單，大專校院獲獎者共11人。陽明交大副校長兼倫理長周倩投身教學倫理教材研發，並於校內先推行課程，建立系統性學倫教育；副教務長楊令瑀則致力於推動臨床教學文化改革，兩人雙雙獲得師鐸獎殊榮。

師鐸獎今年計165名候選人，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，評選後選拔出72名獲獎者，包括男性26名、女性46名，其中11人來自國內大專校院。

陽明交大副校長周倩深耕學術倫理教育，十多年前，國內大學尚欠缺相關政策與法規，更缺乏系統性的學術倫理內容與教材，國內學術倫理案件頻傳，也導致大學自主、學術精神受質疑。

周倩嘗試發展小規模學術倫理教材，2011年起，於校內先行推動學倫課程，後擴大至台灣聯合大學系統學校。2014年，接受教育部委託，與台大、清大等逾50位學者結合數位開發、檢測評鑑及學術倫理課程開發團隊，後成立台灣學術倫理教育資源中心，目前已是國內最重要的學術倫理教育資源網。

周倩表示，十多年前國內已有零星違反學術倫理事件，高等教育開始反省學術倫理的重要，很榮幸接受教育部委託，於2014年和團隊執行正式計畫，方能開啟台灣研究生的學倫教育，十年後法規與政策逐漸完善、學倫課成為所有研究者的必修課，可說相當欣慰。

陽明交大副教務長楊令瑀於民國87年自美進修後返台，即投入醫學系第一波教改，帶領團隊建立PBL tutor培訓模式，並將經驗推廣至亞太地區。

103年起，楊令瑀擔任台北榮總教研分立後首任教學部主任，帶領團隊建構醫學生、一般醫學訓練（PGY）、住院醫師與醫事人員教學制度。並推動「教學與服務分流」重新定義教師臨床教學職責，同時搭配稽核獎勵機制，提升學生回饋與學習品質；亦主導規劃、設計教學門診與住診教學流程，建置雙診間與單面鏡觀察設備，讓學生能於真實情境中獨立問診並獲得主治醫師回饋。

楊令瑀表示，醫學知識進展快速，醫學院中六年所學知識，畢業後可能已有部分被推翻，因此無論於PBL基礎科學或臨床教學，均以開放式提問引導學生，勉勵學生不怕錯、一起思考。醫學講究實證，只有永保謙卑、好奇才能持續追求卓越，成為術德兼備的好醫生。

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