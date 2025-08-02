杏壇最高榮譽師鐸獎 國教署所轄學校8人摘殊榮

教育部日前公布教育界最高殊榮「師鐸獎」獲獎名單，其中教育部國教署所轄學校共8名師長獲獎，分別為南投高中傅國樑、苗栗農工謝文斌、蘇澳海事黃玉鏢、花蓮高商江曾為美、台南一中董怡君、東大附特黨謙光、花蓮高工姚孟君與金門高中蘇詠晴。

教育部表示，東大附特主任黨謙光深耕特教領域28載，明白每個生命都有其被造的意義及美好，在身障孩子身上看見需要也看見責任。期盼讓每個學生的生命都能綻放光芒、活出盼望。他認為人生有限且不完美，但願意將熱情與勇敢帶給每一位學生。

金門高中教師蘇詠晴非土生土長的金門人，在台灣本島長大、念書，但踏上教育之路的第一站就是金門高中，且一待18年。教育部表示，蘇詠晴看見偏鄉學生的迷惘與困境，並主動帶領教師跨域共備，開創「金門學」素養課程，引導學生探索家鄉、認識自我，在實作展中建立信心。

另外，教育部也指出，台南一中教師董怡君首創全國唯一「博物館探究、參訪與實作」課程，曾經榮獲107年教育部教學卓越金質獎。董怡君也秉持有教無類，無論特殊生、普通班、資優班，皆為學生量身打造教學內容，以基礎理論創作，讓學生化不可能為可能，以實際行動展現音樂不僅是藝術，更是關懷的橋樑。

教育部國教署表示，肯定獲獎師長們的傑出貢獻，期待每一位師長都能發揮自身影響力，讓更多教育人員能再對教育充滿熱忱與希望，攜手前行。 東大附特主任黨謙光，深耕特教領域28載，與學生合影。圖／教育部提供 金門高中教師蘇詠晴非土生土長的金門人，其在台灣本島長大、念書，但踏上教育之路的第一站就是金門高中，且一待18年。圖／教育部提供

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