台灣台語認證考今登場 腦麻生盼傳承布袋戲、韓國籍的他挑戰中級

教育部台灣台語語言能力認證考試訂於今、明兩天登場，報名人數達1.6萬人，報考者仍以學生居多，年紀最小者為一名5歲男童，中度腦性麻痺的蕭姓考生則因為熱愛布袋戲而參與考試，希望為來能傳承文化與語言。

教育部表示，本次考試首日登場為A卷電腦化測驗，次日為B卷採一般筆紙測驗。全國共18個考區、74所試區學校協辦，總報名人數為1萬6548人，報考A卷為9775人；B卷6773人。以職業別來看，仍以學生群族報名人數最多，共9481人報考，年齡層介於13歲至15歲者3927人，占學生族群比率約41％。

教育部也指出，本次考生包含19歲的中度腦性麻痺蕭姓考生，因為從小即接觸外公創立的布袋戲團，很早就對台灣台語產生興趣，希望能把所學運用於傳統藝術或語言傳承上。5歲的陸小弟，平時在家說台灣台語，本次連媽媽、姊姊也一起報考，全家共同支持本土語言。

另外，教育部也說，本次也有來自不同國家的考生，韓國籍考生李先生因13年前接觸台灣台語後產生興趣，且考慮未來在台進修語言學相關的學位。李先生上次考A卷，分數差一點通過「A2初級」，故這次直接報名B卷挑戰「B1中級」，目前主要透過收看電視節目、電影等學習台灣台語。

受到西南氣流影響中南部降下大雨，依照行政院人事行政總處公布台南市今天停止上班上課，為保障民眾安全，台南考區今天考試將延期辦理，考試時間另行通知，其餘考區照常舉行。

本次考試成績預定於10月13日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；11月3日起寄發合格證書，若1週內尚未收到證書，務必主動向國立台灣師範大學確認寄證情形。相關資訊可上114年度臺灣台語語言能力認證考試網站 https://ttg.moe.edu.tw 查詢。 韓國籍考生李先生因13年前接觸台灣台語後產生興趣，本次也參加認證考試。圖／教育部提供

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