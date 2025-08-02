追憶似水年華台譯本出版 200萬字經典再現
法國經典文學名著「追憶似水年華」享譽文壇，台灣聯經出版社邀集7位譯者翻譯，完成7冊200萬字鉅作，再現經典，將於10月正式上市。
根據聯經出版發布新聞稿，7位台灣頂尖法語譯者包括邱瑞鑾、陳文瑤、許雅雯、石武耕、陳郁雯、馬向陽、林德祐等人，1人翻譯1冊，並定期召開會議進行橫向交流與互相審閱，統整譯名與敘事感，並讓譯者在各有所長的譯筆風格中，打造更貼近當代語感的中文譯本。
新聞稿指出，「追憶似水年華」是法國作家馬塞爾‧普魯斯特的作品，這部描繪19世紀末巴黎上流社會的鉅作，也是一封寫給時間與記憶的情書。普魯斯特以「意識流」技法與細膩筆觸，記錄童年的回憶、愛戀的焦灼、失落的痛感，讓無數讀者在字裡行間看見自己的人生剪影。
其實聯經出版曾於30年前推出「追憶似水年華」中文譯本，是由簡體中文直譯，如今首次推出由台灣譯者完成的完整譯本，別具意義。
譯者林德祐表示：「我們可以把普魯斯特的作品想像成一個前方地平線的等待，每隔一段時間，用一個新的語彙重新詮釋。」
譯者石武耕表示：「整體社會顯然比從前更接近普魯斯特在百年前所架構的世界。現在人們擁有可準確表達該氛圍或處境的詞，如：文青、出櫃、凡爾賽、政黨對立等情境。」
此外，套書特別收錄1冊補充注釋本，特邀音樂評論人焦元溥、文學研究者林佑軒、歷史學者楊尹瑄、美術史專家鄭治桂與譯者石武耕共同撰寫，從音樂、文學、歷史、藝術與飲食五大面向切入，合計約500則延伸註解，深入理解普魯斯特筆下法國黃金年代的文化肌理。
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言