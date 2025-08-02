追憶似水年華台譯本出版 200萬字經典再現

法國經典文學名著「追憶似水年華」享譽文壇，台灣聯經出版社邀集7位譯者翻譯，完成7冊200萬字鉅作，再現經典，將於10月正式上市。

根據聯經出版發布新聞稿，7位台灣頂尖法語譯者包括邱瑞鑾、陳文瑤、許雅雯、石武耕、陳郁雯、馬向陽、林德祐等人，1人翻譯1冊，並定期召開會議進行橫向交流與互相審閱，統整譯名與敘事感，並讓譯者在各有所長的譯筆風格中，打造更貼近當代語感的中文譯本。

新聞稿指出，「追憶似水年華」是法國作家馬塞爾‧普魯斯特的作品，這部描繪19世紀末巴黎上流社會的鉅作，也是一封寫給時間與記憶的情書。普魯斯特以「意識流」技法與細膩筆觸，記錄童年的回憶、愛戀的焦灼、失落的痛感，讓無數讀者在字裡行間看見自己的人生剪影。

其實聯經出版曾於30年前推出「追憶似水年華」中文譯本，是由簡體中文直譯，如今首次推出由台灣譯者完成的完整譯本，別具意義。

譯者林德祐表示：「我們可以把普魯斯特的作品想像成一個前方地平線的等待，每隔一段時間，用一個新的語彙重新詮釋。」

譯者石武耕表示：「整體社會顯然比從前更接近普魯斯特在百年前所架構的世界。現在人們擁有可準確表達該氛圍或處境的詞，如：文青、出櫃、凡爾賽、政黨對立等情境。」

此外，套書特別收錄1冊補充注釋本，特邀音樂評論人焦元溥、文學研究者林佑軒、歷史學者楊尹瑄、美術史專家鄭治桂與譯者石武耕共同撰寫，從音樂、文學、歷史、藝術與飲食五大面向切入，合計約500則延伸註解，深入理解普魯斯特筆下法國黃金年代的文化肌理。

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