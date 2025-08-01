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課審會委員審查會延宕 教部：預計聘任18位非政府代表

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
反課綱運動10周年於今晚舉行晚會暨影像展資訊，青年團體則以深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動為訴求。圖／反課綱運動10周年活動籌備小組提供
反課綱運動10周年於今晚舉行晚會暨影像展資訊，青年團體則以深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動為訴求。圖／反課綱運動10周年活動籌備小組提供

108課綱上路迄今五年，下波課綱微調將由課程審議會討論，不過部分委員已於去年底任期屆滿，繼任人選將由立院黨團推舉的審查人決定。反黑箱課綱活動青年許冠澤今天表示，部分課審會委員審查人於昨日杯葛委員資格審查，未做出結論，教育部則表示，此次預計將聘任18位非政府代表委員

反課綱運動10周年活動籌備小組今日於教育部前舉行記者會，許冠澤表示，10年前反黑箱課綱最大進展，就是讓課審會納入學生代表，過去兩屆進行順利，但第三屆課審會非政府代表必須經立院黨團推薦的審查人先進行資格審查後聘任，而國民黨團推薦的審查人，包括北一女中教師區桂芝等，都具有極統、親中立場。

許冠澤談到，昨日是反課綱10周年，課審會委員資格審查卻遭杯葛、沒有做出結論，反映了課審會委員審查人仍被特定勢力把持。他指出，如區桂芝曾表示台灣人都是中國人，近期更稱中國可保護台灣，「這樣的老師擔任課審會委員審查人，就是會杯葛會議。」呼籲盡快通過新任委員召開新一屆課審會。

課審會委員審查人日前已由藍綠各推舉7人，民眾黨則推舉1人。課審會大會將有41到49名委員，其中非政府代表由行政院提名教育專業的專家學者、教師、校長、家長組織，須經課審會委員審查人過半數同意。

教育部表示，此次預計將聘任18位非政府代表委員。昨日召開會議，經會議討論並決議，請行政院就本次受推薦的專家學者名單，增加提名「國小、國中、普通型與單科型高中及技術型與綜合型高級中等學校等教育階段課程、教學或評量專家學者」。

教育部也指出，也預計增加提名「教師組織」、「校長組織」、「家長組織」及「教育組織」候選人名單，是預計聘任審議大會委員人數的3倍，會儘速提送審查會進行審查。

另外，反課綱運動10周年於今晚舉行晚會暨影像展資訊，於台北市中正區濟南路周邊陳設影像，並以深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動為訴求。

教師 反課綱 教育部

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