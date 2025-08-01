反課綱運動10週年 青年重回現場拒中國教育統戰

「反課綱運動10週年」舉辦論壇和晚會，青年今天重返10年前的教育部現場，以照片展、音樂表演、短講、射紙飛機等方式，喊出拒絕中國教育統戰等訴求，期盼社會記取歷史教訓。

反課綱參與學生蕭任佑傍晚接受媒體聯訪表示，10年前反課綱的學生，如今都已在各地生根，今天是很難得的一個晚上，重新把夥伴們聚集在教育部門口，一同紀念10年前這一場台灣歷史上最年輕的社會運動。

蕭任佑表示，「反課綱」期盼建構台灣主體史觀。近來看到中國的統戰滲入各個教育領域，例如招收台灣學生到中國參加營隊等，趁機宣揚中國的政治立場，與「反課綱」精神背道而馳，也是亟需社會關注的議題。他們期盼台灣學子對這塊土地有正確的認識和認同，才能真正面對中國統戰的威脅。

同樣參與反課綱的許冠澤指出，「反課綱」最大的遺產就是讓課審會納入學生代表，容納多元的聲音，多年來運作相當順利。

許冠澤呼籲立法院各黨團檢討相關名單，避免課審會被特定勢力把持，重回過去強調的多元價值。他並說，台灣作為一個主權獨立的國家，大家都應保護其主權，而如今對台灣最有威脅的，毋庸置疑就是中國。

反課綱青年廖崇倫強調須重建青年組織行動，他發現許多年輕學子認為現在是「議題消失」的年代，再也遇不到像太陽花、反課綱這樣重大的社會運動。但他認為，青年行動的意義，不見得是要等待下一次大型社運的到來，而是在生活中、校園中，發掘和深耕各種重要的議題，例如環境、文化、性別等，傾聽土地說話。

台灣教授協會會長薛化元當年號召歷史領域教師一同關注，他今天受訪表示，如今已到了要討論新一輪課綱修訂的階段，社會各界應記取教訓，相關部門也應公布10年前違背程序通過的「微調課綱」的問題所在，認真檢討相關制度和流程，避免再犯。

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