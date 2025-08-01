台江村廟音樂會登場 社區共學大廟興學接力展演

台南市社區大學台江分校推動「台江十六寮學習型村落社區」計畫，結合十餘個教學班級，近期以「村廟音樂會」形式，前進溪頂寮、中州寮、鹽田、海尾與十三佃五處宮廟辦理社區展演，透過音樂、舞蹈、陶藝等課程成果發表，陪伴居民走出風災陰霾，凝聚在地向心力，也實踐「大廟興學」的公民學習精神。

系列音樂會由吉他、合唱、南管、薩克斯風、笛子、二胡等中西樂團班級接力演出，並融入肚皮舞、陶藝、微電影及植物敲染等課程展示，呈現社大多元課程的學習成果，也讓不同世代的居民在熟悉的廟埕空間中，重拾生活節奏。

台江分校指出，台江地區舊稱十六寮，源自1823年曾文溪改道入海，淤積形成的聚落。社大近年以「一村一廟一學堂」、「一村一廟一樂團」為主軸，持續推動在地學習型社區，災後更深化與宮廟合作，辦理五場村廟音樂會，將學習成果轉化為在地能量，讓文化、教育與信仰在社區中共生。

中州寮清滔巖祖師廟主委邱盟強表示，首次與社大合辦音樂會，感受到廟口音樂與親子舞蹈帶來的活力，未來將持續支持竹笛、南管等課程，鼓勵社區居民一起走入大廟、參與學習，提升文化素養。

十三佃慶興宮總幹事吳冠霖指出，宮廟與社大的吉他與書法課程開設後，激發許多長輩與青年參與興趣學習，書法班預計年底辦理送春聯活動，讓廟宇空間成為世代共學平台。

鄭忠勝老師表示，夜晚在廟埕清風中，看見孩童製作陶虎、長輩聆聽音樂，社區氛圍溫暖感人。他也提到，台灣百大文化基地之一的鄭家古厝，已與台江分校合作開辦植物敲染班，歡迎民眾參與走讀與共學活動。

吉他班學員金宏政則表示，希望未來能自彈自唱為大家表演，參與社大課程後，找回學習動力與生活節奏，「累的時候彈吉他，快樂的時候也彈吉他，這就是生活的力量」。

82歲張姓阿公分享，感謝社大與廟方辦理音樂會，讓高齡者在日常中也能親近藝術，充實生活。 台江村落音樂會登場，吉他班在什三佃慶興宮演出。圖／台江分校提供 台江村落音樂會登場，社區共學大廟興學接力展演。圖／台江分校提供 台江村落音樂會登場，竹笛班在中州寮清滔巖祖師廟演出。圖／台江分校提供 台江村落音樂會登場，社區共學大廟興學接力展演。圖／台江分校提供 吉他班在什三佃慶興宮演出。圖／台江分校

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