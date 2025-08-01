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新北新卸任校長交接典禮 彭怡婷將接板橋國中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
初任校長之一的彭怡婷（右）將到板橋國中服務。記者江婉儀／攝影
初任校長之一的彭怡婷（右）將到板橋國中服務。記者江婉儀／攝影

新北教育局今舉辦校長交接典禮，共有109位新卸任校（園）長，包括17位退休、38位連任、35位調任及19位新任校（園）長，象徵教育責任的傳承與新學年的正式啟程，市長侯友宜勉勵教育領航者秉持初心攜手接力前行。

典禮中舉辦「信物傳承儀式」，由侯友宜見證退休與新任校長一同點亮手中的鬱金香燈盞，象徵教育理念的傳遞與責任的延續。鬱金香代表榮譽與祝福，每一盞燈都是孩子的夢想，而每位校長正是為夢想點燈的人，用愛灌溉、用行動守護，讓希望的花朵綻放光芒，展現教育使命的承諾與代代傳承的意志。

退休校長代表蘆洲國中校長游玉英表示，教育是一條漫長且充滿挑戰的路，尤其校長深具影響力，這段歷程不僅能拓展人生視野，更是一條充滿意義、利他與助人的幸福之路，雖然很艱辛，但很有價值。

初任校長之一的彭怡婷將到板橋國中服務，彭怡婷表示，第一任就要具指標性的學校，責任重量十足，板橋國中注重多元發展，不論是學歷、社團、音樂校隊、運動校隊等，近年都受到肯定，一定會維持原本的文化，也期待走在穩健穩定的步伐，繼續推動學校發展。

新北教育局今舉辦校長交接典禮，共有109位新卸任校（園）長，包括17位退休、38位連任、35位調任及19位新任校（園）長。記者江婉儀／攝影
新北教育局今舉辦校長交接典禮，共有109位新卸任校（園）長，包括17位退休、38位連任、35位調任及19位新任校（園）長。記者江婉儀／攝影
新北教育局今舉辦校長交接典禮，共有109位新卸任校（園）長，包括17位退休、38位連任、35位調任及19位新任校（園）長。記者江婉儀／攝影
新北教育局今舉辦校長交接典禮，共有109位新卸任校（園）長，包括17位退休、38位連任、35位調任及19位新任校（園）長。記者江婉儀／攝影

傳承 夢想 鬱金香

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