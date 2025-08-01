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台師大女足隊抽血換學分案 北檢已約談吹哨者簡奇陞等19人作證

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導
台師大女足隊學生簡奇陞揭露被迫抽血事件，引起社會高度關注。記者林俊良／攝影
台師大女足隊學生簡奇陞揭露被迫抽血事件，引起社會高度關注。記者林俊良／攝影

台北地檢署持續偵辦台師大女足隊抽血換學分案，今再度傳喚參與研究計畫的6名學生作證，其中包含運動競技系畢業生、吹哨者之一的簡奇陞，全案截至今8月1日，已傳喚1名台師大研究助理及18名學生，共19人作證，詢訊問後均請回。

受害學生簡奇陞日前在記者會上拿掉口罩說「需要遮遮掩掩的，不應該是我」她指出，選擇站出來吹哨「吹到全部的人都聽得到，吹到做壞事的人會怕，吹到那些還在被欺負的人知道，有人會替他們吹哨，這種事情不可以發生」她呼籲外界，不要以同樣的霸凌方式對待涉事教練或教授。

女足隊抽血事件源於國科會的研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」該計劃由國科會補助、陳忠慶教授主持，並與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授，還有葉士青教授共同執行。

其中，台師大僅負責1/3子計畫，另2個子計畫由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。有爭議的是「子計畫3」，主要由陳忠慶負責執行，時間為期3年，第1年經費300萬元、第2年220萬元，第3年停止執行，總共約520萬元，台師大女足是第2期受試者，周台英在計畫中角色，是協助招募實驗對象。

北檢今年7月16日分他字案追查女足隊選手參與研究計畫有無遭受不法對待，女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪列為被告；7月17日檢方向教育部、國科會、台師大調取資料，也留存、扣押尚保存中的血液檢體；7月21日向中央大學調取相關研究計畫資料，並約談1名台師大研究助理，訊後請回。

北檢持續釐清相關疑點、「違法抽血」過程、研究計畫經費流向，檢調7月23日約詢參與研究計畫的8名學生，7月24日又約談4名學生，7月31日及8月1日約談包含簡奇陞共6名學生到案作證，全案總計已約談18名學生及1名研究助理，詢訊問後均請回。

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