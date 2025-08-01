國際地理奧林匹亞 台學子獲1金1銀2銅世界第6

台灣學子參與在泰國曼谷舉辦的第21屆「國際地理奧林匹亞」，拿下1金、1銀、2銅，4名選手全數奪牌，總積分排名世界第6。

協助培訓的台灣師範大學地理學系今天發布新聞稿指出，今年的國際地理奧林匹亞共47國179名選手。台灣選派的4名選手中，復興實驗高中學生沈治宇（升高三）拿下金牌；台北市建國高中學生陳允陞（升高三）拿下銀牌；建中學生郭哲聿（應屆畢業）、復興實驗高中學生高睿謙（升高二）拿下銅牌。

台師大地理系指出，地理奧賽和其他學科的奧林匹亞賽事不同，全程以英文作答，因此選手必須兼具學科能力、外語實力及論述表現，難度極高。

領隊的高雄師範大學地理學系主任何立德表示，隨著環境變遷、氣候暖化與地緣政治的交互作用日益嚴峻，今年的地理議題（Written Response Test）測驗主題包括地滑、波浪與海岸線管理、水資源壓力、全球能源消耗、達連隘口與移民、都市熱島效應等，將當前國際重要議題反映在考題上。

另外，今年野外實察（Fieldwork Exercise）地點選在曼谷昭披耶河上的Ko Kret島，選手們要在2小時內徒步完成3.5公里河岸地景素描、河水流速測量及觀察島上觀光活動、交通設施與植被分布類型，不僅考驗選手們的空間感與觀察力，更必須發揮快速解題、資訊紀錄的專注力。

不只如此，考題進一步要選手們整合實地資料，提出最適當建設地方博物館的位置，兼顧經濟效益與生態敏感性。台灣選手在臨場上證據觀察及計算分析的表現穩健，才能脫穎而出。

特別的是，其中一題以韓國女子團體BLACKPINK的歌曲Shut Down為素材，要求學生辨別歌曲中不同文化元素的互動；另一題則播放曼谷昭披耶河實景遊船影片，讓學生判斷拍攝地點與周邊空間特徵。這類歌曲與影片素材仍持續出現在題目中，使測驗更貼近真實世界的媒體環境。

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