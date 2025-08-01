中小學第七節安排活動課程　教育部：非強制僅鼓勵推行

今邁入114學年，代理教師工會、全國教師工會總聯合會均指出，教育部要求自本學年起國中、小全日課程最後一節課（第七節課），應安排活動性課程，包含體育、綜合活動、藝術、生活課程或彈性學習等，且要上傳查核。教育團體均痛批，此舉恐是徒增行政壓力，亦無法落實科科等值目標。教育部則澄清，此非強制執行，僅是鼓勵推動。

針對該狀況，全國教師工會總聯合會今年五月就已發文教育部。理事長侯俊良指出，「114年度中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款考核項目」第十二項之三評鑑指標，要求公立國中及國小於全日課程最後一節課，開設具活動性質的部定課程，或具活動性、實作性或選修性質之彈性學習課程，並依照實施校數比率計分，最高核給2分，已嚴重影響學校自主排課。

侯俊良說，公立中小學是依照教育部12年國教課程綱要規定，依照各校師資結構、課程節數、場地運用等因素進行多元排課，教育部要求「全日第七節要求活動課程」勢必干擾教學現場排課自主與，也勢必影響學生學習權益，更違背科科等值的理念。

侯俊良也指出，雖然教育部將評鑑列於外加評分，但多數地方政府基於經費資源或爭取績效，勢必將指標視為必要完成項目，將干擾學校行政運作造成排課壓力，將引發罔顧教師課程安排、學生學習等權益。

教育部今回應，是鼓勵學校每日最後一節課、第七節用以安排活動、實作性質的選修課程，已於今年4月30日明確行文各地方政府，說明政策屬「鼓勵推動」，由學校依教學量能與師資條件彈性調整，非強制執行。

教育部表示，為協助地方推動此項措施，教育部提供額外獎勵金，各縣市依實施學校比例可獲50萬元至800萬元不等補助，用以支應社團活動、授課鐘點費、課程支援等所需經費。獎勵金另行編列，與一般考核及原有補助經費無關。如果有縣市強制規範石溪，教育部將函文糾正，避免強制規範、擾亂學校。

教育部再次強調，第七節課程為彈性安排措施，非強制、無懲處，地方政府與學校皆應依實際條件妥善規劃，以共同維護教育現場穩定。

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