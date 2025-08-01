回鍋警界！黃明昭今接任警大校長 培養國家治安人才

內政部中央警察大學於今(1)日上午10時舉辦代理、新任校長交接典禮，在部長劉世芳監交下，新任校長由原任國家安全局副局長黃明昭出任，接下培養國家治安人才重任，為警察教育開展新里程。

警大新任校長由原任國家安全局副局長黃明昭出任。圖：警大提供

劉世芳表示，新任校長黃明昭，警政歷練完整、實務經驗豐富，113年擔任國家安全局副局長迄今，積極推動各項安全任務，協助整合警政與國安團隊資源，提升國安單位協作能量，維護國家安全與利益，圓滿達成各項任務，深獲各級長官的肯定。

警大代理、新任校長交接典禮。圖：警大提供

劉世芳指出，警大為國家培養優秀的治安人才，責任重大，感謝代理校長陳惠堂的辛勞付出，也期勉新任黃校長就任後，發揮所長將實務經驗融入警察教育，並期許警大與警政署要更緊密合作，積極強化社會安全網，確保社會安全、提升警察科技偵防能量，精進治安作為，為民眾謀求更大的福利。

內政部長劉世芳致詞。圖：警大提供

內政部表示，黃明昭是中央警察大學正科51期畢業，同時也是該校犯罪防治所碩士，歷任雲林縣警察局局長、警政署刑事警察局副局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、警政署刑事警察局局長、高雄市政府警察局局長及內政部警政署署長等職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。

本文章來自《桃園電子報》。原文：黃明昭回鍋警界 今接任警大校長

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