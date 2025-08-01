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時力質疑啟明新校長涉爭議　北市府：遴選專業公正

中央社／ 台北1日電

時代力量黨主席王婉諭今天偕同台北市立啟明學校多名學生家長，質疑啟明學校新任校長李昱昕涉多項爭議，例如曾對校內兒虐事件知情不報，呼籲台北市教育局公開說明。

台北市教育局透過新聞稿表示，啟明學校校長遴選程序是以獨立的遴選委員會嚴謹辦理，過程皆秉持依法行政、專業公正，教育局在期間接獲陳情，便進行事實釐清，並向遴選委員會說明相關事件及資訊，最終由遴選會就候選人資格、背景及外界關切事項審視與討論後投票決議。

王婉諭今天偕同台北市立啟明學校學生家長召開「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。

王婉諭表示，7月中旬接到家長陳情，得知啟明新任校長李昱昕不僅曾經對校內兒虐事件知情不報、在校內決策上未考量學生利益等多項爭議，呼籲台北市教育局公開說明。

王婉諭提到，台北市立啟明學校在2016年到2018年間，發生嚴重虐童事件，時任的教務主任李昱昕卻未依規定啟動校安通報，也沒有報告校長或教育局，讓事件延宕半年之久。

王婉諭質疑，李昱昕通過遴選後，在逐步接手校務期間，做出多項引發爭議的決策，包括音樂班導師不由音樂教師擔任、將綜合職能班與保健按摩科併班等，家長憂心此舉犧牲學生權益，多次反映卻未獲合理回應。

與會家長在記者會上公布家長連署書，質疑無法在職權上盡責、冷眼包庇幼兒被施暴虐打的人，如今卻擔任校長，要家長們如何安心。

針對李昱昕遭指涉隱匿不當對待事件，台北市教育局透過新聞稿表示，此案已經調查完畢，並以校內通報流程未完備依法裁處相關人員，但李昱昕當時是擔任校教務主任，不是負責校安通報業務的主管，也不是事件加害人，外界應客觀釐清角色與責任範圍，避免錯誤標籤或放大誤解。

至於有家長對學校近日調整校內編班及職務有不同意見一事，教育局回應，將持續督導學校妥善銜接與溝通，兼顧人力資源配置與學生學習需求，確保學生學習權益及校園運作穩定發展。

教育局強調，啟明學校為台北市重要特殊教育學校，承載許多家長與師生的期待，理解社會大眾對特教學生權益的高度關心，也肯定家長積極參與公共事務的初衷，但在關注學生福祉同時，應避免資訊未完整釐清，以免影響校園運作與學生安定學習。

北市 教育局 王婉諭

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