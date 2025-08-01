北市啟明學校新校長爭議多 教育局：遴選公正、依法行政

時代力量與北市啟明學校多位學生家長今開記者會，揭露新任校長李昱昕多項爭議，質疑校長遴選過程黑影幢幢。教育局強調，皆秉持依法行政、專業公正，以獨立的校長遴選委員會嚴謹辦理遴選作業。

時代力量與台北市立啟明學校多位學生家長今天舉行「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會，揭露啟明學校新任校長多項爭議。

教育局表示，校長遴選期間接獲陳情後，即釐清全案事實，相關陳情事件資訊也依程序向遴選委員會說明，出席的家長浮動代表就家長陳情事項提出書面及說明。遴選會就候選人資格、背景及外界關切事項審視、充分討論，最終依事證與法定程序投票決議。

教育局說，該案指涉的隱匿不當對待事件，經主管機關調查完，當時該參選人李昱昕是擔任該校教務主任，非負責校安通報業務的主管，他已口頭轉知學務人員，但因校內通報流程未完備，主管機關依法裁處相關人員。

教育局重申，該參選人李昱昕非事件加害人，也非通報義務的主責人員，應客觀釐清角色與責任範圍，避免錯誤標籤或放大誤解。

教育局回應外傳其他候選人遭勸退一說，除了家長在遴委會提供連署書說明，並無其他具體實證資料。教育局再次強調，校長遴選是關係學校永續發展與學生學習權益的重要工作，以事實與程序為依歸。

至於近日學校依行政輪替制度與教師專業配置原則進行校內編班與職務調整，家長有不同意見。教育局說，將持續督導學校妥善銜接與溝通，兼顧人力資源配置與學生學習需求，確保學生學習權益與校園運作穩定發展。

教育局強調，啟明學校是北市重要特殊教育學校，承載許多家長與師生的期待。教育局理解社會大眾對特教學生權益的高度關心，也肯定家長積極參與公共事務的初衷，但在關注學生福祉同時，也應避免資訊未臻完整釐清，以免影響校園運作與學生安定學習。

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