師鐸獎得主用舞蹈教孩子勇敢 范瀞文深耕藝術教育

從舞者、創作者到教師，左營高中教師范瀞文從事舞蹈教育20年，以「生命影響生命」的信念陪伴無數愛跳舞的學生找到自信，也用舞蹈教學生勇敢面對挑戰，今年榮獲第20屆師鐸獎。

左營高中今天新聞稿表示，對於左中舞蹈班學生來說，范瀞文是老師，也像是大姐姐，不只是教舞，更是用心陪伴孩子走過每一段人生的挑戰與低谷。有學生說，「老師是我生命中最溫暖的陪伴」、「謝謝老師，是妳讓我勇敢追夢。」

校方表示，范瀞文執教20年，曾經榮獲教育部與高雄市多項教育獎項，包括「教學卓越獎」銀質獎、教育部駐法藝術家、杏壇芬芳獎、特殊優良教育人員等；從舞蹈教室到國際舞台，從學習現場到教育改革第一線，始終有范瀞文的身影。

范瀞文說，獲得師鐸獎要獻給堅持愛跳舞的孩子們；老師除了教會孩子跳得多好，當他們對跳舞失去自信時，老師、家人都要堅定支持。范瀞文的教學不止於技巧傳授，是深刻的陪伴與啟發，用舞蹈藝術拉近與學生的距離。

范瀞文自小接受完整舞蹈教育，從國小一路跳進國立台北藝術大學，完成碩士學業後南下落腳左中。校方表示，從舞者的舞台轉身為教師的講台，她的教學生涯不僅是傳授技藝，長期與這群愛跳舞的學生在一起，陪伴成為她與學生相處的方式。

左營高中舞蹈班以嚴謹訓練聞名，學生多來自外縣市，年紀輕輕即離鄉背井，孤單與壓力時常來襲。范瀞文從不缺席，早訓的清晨、晚課的黑夜，她總是陪在孩子身旁。

此外，每年考季正逢寒假，范瀞文不僅自費安排交通與住宿，更開放台北住家供學生借宿。范瀞文說，這不是多做的事，而是自然的責任。在她帶領下，左中舞蹈班屢創百分百升學率，更凝聚出「左舞人」獨有的世代傳承情誼。

范瀞文回憶，110學年時，有一名新生罹患白血病，卻堅持繼續跳舞，努力不懈精神令人動容。范瀞文串聯學校團隊為她量身打造教學機制，更在療程結束後，親自陪伴她重返舞蹈訓練；這名學生最後考取心中理想的大學，也完成了生命的奇蹟逆轉。

自107學年起，范瀞文成為左中舞蹈班唯一專任教師，肩挑前導學校課程改革重任。她設計跨域課程，融合身心健康、表演創作與藝術賞析，建立完整舞蹈教育地圖，實踐「專業與照顧並重」的教育哲學。

范瀞文也長年投身高屏南嘉各地藝才班師資培訓，參與舞蹈教學手冊撰寫與試題調整，讓第一線經驗反饋到教育政策。校方提及，范瀞文推動教育資源均質化方案，打破資源集中北部的困境，為南部舞蹈孩子鋪出一條通往世界的道路。

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