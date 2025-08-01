影／啟明新校長爭議多 8成家長連署質疑適任性

時代力量與台北市立啟明學校多位學生家長，今天舉行「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會，揭露啟明學校新任校長多項爭議，包含過去曾因隱匿校內兒虐事件；校長遴選過程黑影幢幢，另外三位候選人都被勸退；新校長通過遴選後，竟不顧家長意見，做出諸多違背學生權益的決策等。為此，啟明學校超過8成的家長，都曾參與連署，對新校長的適任性提出質疑。

時代力量主席王婉瑜表示，七月中旬接到啟明學校家長陳情，得知啟明新任校長李昱昕不僅曾經對校園兒虐事件知情不報、在校內決策上未考量學生利益等三大爭議，其中最大的爭議，是台北市立啟明學校在2016到2018年間，發生過嚴重的虐童事，時任教務主任的李昱昕，早在2017年就接到校內人員反映「疑似不當管教」，但她沒依規定啟動校安通報，也沒有報告校長或教育局，結果讓事件延宕了半年之久。然而令人不安的是，幾年後這位當年知情不報的教務主任，竟然成為啟明校長的候選人，還順利通過遴選上任，讓許多家長感到非常不安。

王婉瑜及家長呼籲台北市教育局公開說明，李昱昕的延遲通報與裁罰紀錄王婉瑜是否被納入遴選評估，這不只是人事案，而是整個特教學校管理制度的警訊，社會有權要求一個清楚、公開的交代。

王婉瑜指出，第二個爭議，是李昱昕在5月底通過遴選後，準備接任校長期間，陸續做出多項決策，也讓家長難以理解，更讓家長憂心，她是否以孩子為優先，是否真的理解學生的差異與需求。例如李昱昕以輪調為由，將一位音樂老師調離導師職位，改由歷史背景教師擔任音樂班導師，並將原本的音樂導師派往行政。家長多次反映學生適應困難，學習銜接出現問題，但校方仍以「制度安排」為由回應，令人無法接受。

另外，李昱昕曾提出要將「綜合職能班」與「保健按摩科」學生併班。前者多為視覺合併智能障礙、自閉症等學生，需個別化、功能性的教學，後者則為心智能力正常、專業訓練導向的班級。李昱昕的理由是為了老師能量充足，但這樣的併班根本違反教育現場的專業考量，違背孩子的最佳利益。

最後第三個爭議，是家長們也憂心，啟明校長遴選過程可能受到校外的不斷干預。導致原本四位新任校長人選中的其中三位，都在遴選初期被「勸退」或「主動退出」，導致最後只剩下李昱昕一位候選人同額遴選。對此，王婉諭希望台北市政府教育局能回答，教育局是否知道這樣的狀況?又甚至是更嚴重的，是否介入這次遴選過程?王婉諭呼籲自身也是三個孩子父親的蔣萬安市長，啟明學校總共有87位孩子，已經有高達八成、64位學生家長連署陳情，這樣的比例顯示，從校長遴選過程到遴選後的爭議，今天即將上任的李昱昕校長，已經出現非常嚴重的信任危機，因此懇請蔣萬安市長能夠聽聽這些家長的話，解決這幾個月以來的爭議。 時代力量與台北市立啟明學校多位學生家長今天舉行「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會，揭露啟明學校新任校長多項爭議。記者邱德祥／攝影

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