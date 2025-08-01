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基女林侑萱亞洲青年跆拳道1銀1銅雙料佳績 基隆之光市府接機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基女林侑萱亞洲青年跆拳道1銀1銅雙料佳績，基隆之光市府接機。圖／教育處提供
基女林侑萱亞洲青年跆拳道1銀1銅雙料佳績，基隆之光市府接機。圖／教育處提供

國立基隆女中林侑萱日前在「2025亞洲青年跆拳道錦標賽」勇奪品勢銀牌、對打銅牌雙料佳績，市府教育處、基女昨到桃園機場接機，獻上溫暖擁抱與祝福花束，迎接基隆之光返回台灣。

林侑萱今年在全中運表現亮眼，成為全中運史上首位同時奪下對打與品勢金牌選手，如今更在亞洲頂尖賽事中發光發熱。林侑萱對打由女中簡育南教練及前國手簡億鑫教練帶領，品勢則由世大運金牌李晟綱與家族團隊共同指導。教育處副處長楊永芬、校長林三維等與學校學生前往接機。

林侑萱去年在香港跆拳道品勢世錦賽就曾打敗南韓選手勇奪金牌，林侑萱自小在基隆成長，升學時選擇繼續留在基隆女中，平時訓練相當辛苦，每天基女一下課就搭車到泰山，由2017年世大運金牌的教練指導，回到基隆常常是晚上11、12點。

林三維表示，基隆女中培養很多世界金牌，校友陳怡安是1992年巴塞隆納奧運跆拳道針牌得主，林侑萱去年拿下世錦賽金牌，今年在亞洲青年跆拳道錦標賽勇奪品勢銀牌、對打銅牌雙料佳績，表現優異。

教育處指出，基隆在跆拳道的發展上採用全方位策略，從國小社團啟蒙，到國高中體育班培養，達到三級銜接模式，成功實現選手的長期培育。

基女林侑萱亞洲青年跆拳道1銀1銅雙料佳績，基隆之光市府接機。圖／教育處提供
基女林侑萱亞洲青年跆拳道1銀1銅雙料佳績，基隆之光市府接機。圖／教育處提供

跆拳 金牌 基隆女中

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