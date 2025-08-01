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捷克巴拉茨基大學設「台灣講座」 與台共推學術合作

中央社／ 布拉格1日專電

捷克代表柯良叡與捷克巴拉茨基大學校長近期簽署「台灣講座」合作協議，將在巴拉茨基大學推動台捷學者互訪，以及教授台灣相關課程，促進捷克學生對台灣當代議題的了解。

據駐捷克代表處新聞稿，駐捷克代表柯良叡於7月29日與捷克第三大城奧洛摩茲（Olomouc）的巴拉茨基大學（Palacky University）校長科哈伊達（MichaelKohajda）簽署「台灣講座」合作協議，將在巴拉茨基大學推動邀請台灣學者來訪，以及捷克學者訪台進行研究。

此外，未來巴拉茨基大學將開設台灣相關課程，辦理台灣議題工作坊，促進捷克學生與學者對台灣當代議題的了解。

科哈伊達表示，非常高興最近應邀訪台參加「台捷高等教育論壇」，期間與眾多台灣高等教育機構交流會晤，發現許多巴拉茨基大學與台灣學校能深入合作的議題與領域，期盼透過此次講座的簽署，為雙方帶來更深入的互動交流。

柯良叡表示，台灣與駐捷克代表處和奧洛摩茲區域、巴拉茨基大學有長期合作關係，這份MOU的簽署將使雙方更進一步合作，希望能吸引更多學生對台灣感興趣，進而參與台捷各類中長期的獎學金與交換計畫。

「台灣講座」計畫簽署後，將透過課程帶領捷克學生研析台灣在各國民眾心中的印象。此外，「台灣學術工作坊」將邀請台捷學者互訪，就各項議題進行在地調查，巴拉茨基大學也將藉此擴大對台灣議題研究的深度，鼓勵以台灣為主題的學術論文出版。

捷克 對台

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