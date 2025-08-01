竹北實驗高中U-School過關 4U教育為目標 下學年度招生
新竹縣推動竹北實驗高中U-School實驗教育計畫，最近通過新竹縣學校型態實驗教育審議會審議，委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，縣府將致力落實，讓學校培養學生國際視野及跨域創新成為日常，家長也能多一種教育選擇。
新竹縣高中五方案中新設公辦公營實驗教育學校竹北實驗高中，今年7月16日校舍動工，預計下學年度招生，新竹縣學校型態實驗教育審議會7月28日審議通過U-School實驗教育計畫，縣長楊文科強調工程及實驗教育課程等各方面持續推進，竹縣高中用心辦學有目共睹。
U-School設校主軸，以4U-Universal（全球視野）、Unite（跨域共創）、Unbound（無界學習），及Unlock your Potential（發為潛能）為學校教育目標，審查委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，妥善規畫課程、教學、教材、教法或評量等各面向，引導學生適性學習，及促進多元教育發展。
縣府教育局長楊郡慈表示，竹北實驗高中的設立，除了期能吸引在地優秀學子選讀，讓家長也能有多一種教育選擇，實驗高中的教育理念，讓國際視野及跨域創新，成為學生的日常，並激發學生無限潛能，在實驗教育計畫審議通過後，將依照程序報請國教署核定，並將於核定後，著手進行後續實驗教育高中設校作業。
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