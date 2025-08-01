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修AI學程聯盟一門課獎千元 聯大作法惹議

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台灣大專校院人工智慧學程聯盟（ＴＡＩＣＡ）修課人數一年來未臻理想。本報掌握，聯盟學校之一的國立聯合大學祭出修完一門聯盟課程，就發給一千元，修讀二門則頒發二千元，以此類推。

對此，教育團體和學界多認為不妥，一名私校高層直言，若課程需要用發錢來吸引學生，那就代表學生不是真的需要修讀該門課，也不適合該門課。

對此，聯合大學表示，該筆經費使用教育部高教深耕計畫，盼協助經濟弱勢學生，如提升電腦設備、購買算力以完成作業，本學期約七十位學生獲得獎勵。

不過外界質疑，既然是協助學生完成作業，為何是在課程修畢後才發給？校方僅回應，還是必須確定學生有取得學分。

至於學生是否檢具如經濟弱勢身份核實，以及如何確認該筆錢是用於課業？校方則坦言，無法確認學生身份是否真需補助，也無法確認學生是否用於電腦設備等補強，由於是新型課程，希望透過獎勵金推廣，但當推廣到一定程度，也許未來不再發放。

高教工會組織部主任林柏儀表示，學校選擇性針對某些課程發獎金，站在教育理念來看確實有爭議，畢竟教育講求培養能力，不應該是以附帶金錢作為回報。雖然以金錢為回報效果固然好，但會扭曲求知的本質，變成有獎金我才來，甚至可能排擠其他課程。

林柏儀談到，較常見的還是針對學業優異、特殊身份等給予補助，否則會讓外界質疑學校是為了配合中央業績才發獎金催讀，但課程的初衷也不應是回應中央業績，而是學生是否真有需求。

一名聯盟學校教師表示，聯盟數目已經擴大至五十五校，學生程度差異更大，想達成目標自然要用一些「方式」。不少私立學校確實有相對應的作法，畢竟之前ＴＡＩＣＡ還曾經口頭讚賞願提供獎勵金的學校。

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