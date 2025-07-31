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教育部人工智慧學程聯盟　課程僅四至六成學生修畢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部推大專校院ＡＩ聯盟（TAICA）即將屆滿一年。示意圖，非當事人。記者蘇健忠／攝影
教育部推大專校院ＡＩ聯盟（TAICA）即將屆滿一年。示意圖，非當事人。記者蘇健忠／攝影

教育部政務次長葉丙成去年八月推動「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（TAICA），113學年第一學期共25校參與，推出五門課程，不過根據審計部統計，五門課修課人次合計兩千多人次，但實際能夠修完課程並取得學分者，僅有四至六成。教團直言，聯盟學校專業橫跨各領域、學生程度不一，未因材施教，導致推行成效差。

報告指出，第一學期TAICA率先推出五門課，修課人次介於322人至590人次間，合計達2465人次，但學生實際修讀完課程取得學分者，則介於190人次和368人次間，僅是修課人次占比的四成至六成，審計部要求教育部了解學生未完成課程的原因，持續精進。

而本報也掌握，TAICA上路一年，第一學期開放5300個名額讓25校學生修讀，教育部稱2500人選讀已達目標，但實際選讀人數僅名額一半不到；教育部曾在立法院喊出第二學期拚5000人修課，且名額擴充逾1萬人，但實際修讀人數亦未達5000。

成大教務長沈聖智觀察，由於是線上課程，聯盟開課教師無法配合學生程度停下來解惑，「通常就是一直教下去。」學生雖然可事後回頭聽非同步課程，但只要觀念卡住，則不懂就是不懂，直接體現的狀況就是退課，僅四至六成取得學分也在意料中。

沈聖智談到，盟校學生也可能誤認課程是通識課、去修就會過，但實際上多是以培育高級工程師為目標。又聯盟擴大後則學生需求、期待各異，其實能針對不同背景學生設計適合的應用學程、協助跨域；再者，聯盟課程多，也應該給予各校行政支援。

中原大學教務長皮世明也表示，聯盟開課教師都是頂大老師，多依照原來的步調教學，不太會去考慮聯盟校間的程度差異，加上部分課程難度又是研究所標準，則通過率可想而知。

皮世明也說，聯盟狀態是上頭要績效、下面執行端要品質，變成是目標遠大而執行困難。實際上，不同等級的學校應要有不一樣的目標、協助投入不同程度的資源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，聯盟學校專業橫跨各領域、學生程度不一，因材施教是最基本的道理，怎麼會覺得頂大開線上課程大家都會買單。再者，課程偏向理工人才專業課，想做專業又要搞聯盟衝人數，豈不是和目標相左。

至截稿前，教育部尚無回應。

教師 名額 教育部

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