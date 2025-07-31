反課綱10周年 學者：大陸透過教育進行統戰

反課綱運動今年滿十周年，當年的參與學生近日舉辦系列座談，今日討論中國大陸如何透過教育進行統戰。學者表示，中國大陸透過短期交流「落地招待」，以及申請大學的港澳台聯招制度優惠，用利益收買，讓學生喜歡中國大陸，面對這樣的威脅，應建構台灣人對民主制度的認同，培養中國識讀的能力。

今日反課綱十周年座談主題為「深化台灣公民教育 拒絕中國教育統戰」，參與學生認為，中國因素近年從多面向滲透校園，從歷史史觀到干涉國文教育選文，透過校內研究單位及民間社團，以學術交流之名行統戰之實，盼能從從不同角度辨識、因應，進而保護台灣教育的主體性。

反課綱運動參與學生黃茂善舉例，北一女中國文教師區桂芝過往屢次在媒體批評教育政策「去中化」，甚至接受中國官媒採訪，附和中國官方主旋律。今年初國民黨推派她擔任接下來學校課程審議會「委員審查會」的委員，之後審查時會不會以個人意識形態凌駕教育專業值得關注。

政大國發所副教授黃兆年指出，教育是政治社會化的重要場域，簡單來說就是「洗腦」的重要管道。近年中國針對台灣學生經常透過落地招待、機票補助促進短期交流，以經濟利益收買，讓學生喜歡中國。

中長期來看，黃兆年進一步解釋，中國的港澳台聯招制度提供高中生很多超過中國國民的待遇，舉例來說，台灣學生不用額外考試，持學測成績就能申請中國大專校院，有些學校國際排名超過台大，對學生來講「CP值」高，開放申請的級分還從頂標下修到前標、均標，並提供獎學金優惠及實習名額保障等等。此外，有些高中或大學扮演中介角色，讓台灣學生到中國交流參訪交換，積極和中國簽姐妹校，舉辦交流活動。

黃兆年提醒，面對中國「軟實力」的操作、強國崛起的宣傳，要建構台灣人對民主制度的認同與信心。像是港澳台聯招制度之所以可以發揮作用，除了政策紅利外，也有人是看好中國崛起，但若具備中國識讀的能力，便能思考威權制度是否有助於產業轉型、經濟發展，並了解中國經濟面臨的瓶頸，以及民主體制的好處。

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