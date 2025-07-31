終身學習券第2波領券名單公布 可用到9月12日

教育部今天公布第2波終身學習券領券名單，共有1萬7605張，可於9月12日前到社區大學或樂齡大學報名課程，抵免新台幣1000元學費。

教育部今天在律師見證下，透過終身學習票券系統採亂數方式抽出第2波領券名單，將以簡訊或e-mail的方式通知領券者使用，票券系統也會自動將抵用的QRCODE發送到系統首頁「我的票券」，讓抽中的民眾查看。

第2波終身學習券QR CODE使用期間自8月3日起到9月12日，超過時間沒用，視同放棄權益，不能延長。

教育部指出，這次活動採「先登記，再抽取」的模式，共有77萬人登記抽取，6月19日抽出第1波2萬2000張終身學習券，使用期間已於7月30日截止。

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