私校兼任教師鐘點費 8月起不得低於公立學校

教育部日前修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明定私校兼任教師的鐘點費支給基準，不得低於公立學校，8月1日起正式施行，教育部並透過補助，協助各校調整鐘點費。

少子女化使許多私校缺乏經費，一直不調整兼任教師鐘點費，在教育團體多次陳情下，教育部修法，明定「私立專科以上學校自訂的鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」，自今年8月1日起施行。

教育部今天發布新聞稿指出，為降低私校財務衝擊，今年8月起為期3年（到民國117年7月），將提高補助鐘點費差額的比率，由現行50％或70％，統一提高到90％。

教育部表示，補助期滿後，將就私立大專校院校務發展、財務收支、教學品質、專兼任教師結構及政府財務等考量，滾動檢討後續補助措施。

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