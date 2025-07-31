新制明上路 代理師敘薪仍靠運氣？

代理教師敘薪制度明天即將正式上路，然而教育現場卻是亂象百出，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，近日接獲不少代理教師投訴，指不僅各縣市、學校對於敘薪採認的認知不一，有些私校更表明「不採計年資」，呼籲教育部應明確公告私校年資是否採計，避免各縣市自行詮釋。

憲法法庭去年宣告代理教師年資提敘制度差別待遇違憲，為此，教育部修正代理教師聘任辦法，自八月起，具合格教師證的代理教師，薪資將比照專任教師敘薪，全台約三萬名代理教師受惠。

不過黃湘仙表示，這一年來在和地方政府意見交換的過程中發現，代理教師年資提敘有制度不一、各說各話的問題。有些私校表示「代理教師不採計年資」，但其實是可以的，呼籲教育部應明確公告私校年資是否採計。

此外，目前代理教師若要申請年資提敘，需準備聘書、敘薪通知和離職證明，不過黃湘仙指出，有些私校拒絕補開，有的甚至是已經停辦，導致要取得過往任教的證明遭遇困難。教育部應設立代替審認制度，由地方教育局協助研判資料效力，另應允許教師以當年聘書、考核資料、實際任課紀錄等補證方式佐證服務紀錄。

黃湘仙還提到，目前這三項證明資料都是要由代理教師自己保留，如果明年換到其他服務學校，又要再交一次。目前了解高雄市教育局開發一套系統，代理教師上傳資料後，只要是在市內更換學校，都不用再上傳一次資料，盼國教署也能建立類似平台，協助第一線教師。

教育部表示，具合格教師資格的代理教師，其職前年資採計比照專任教師規定辦理，凡是職前曾任專任教師或是三個月以上代理教師，均得按年採計提敘薪級。代理教師須備齊相關證明文件辦理敘薪事宜，在校期間無不良紀錄者，原服務學校不得拒絕開具。原服務學校經合併者，由新學校開具證明，已經廢校者，會由主管教育行政機關開具證明。將督請地方政府落實。

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