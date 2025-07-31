葉丙成洩性平個資調查 再延至8月22日

教育部政次葉丙成四月時在社群平台發文，洩漏性平案學生個資，遭七名民進黨立委連署送性平會調查，然而事隔兩個月，調查結果仍未出爐，引發爭議。教育部昨表示，因該案需要，依性別平等教育法第卅六條第一項規定，展延期程至八月廿二日。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則認為，葉丙成該案已經二個月沒有下文，對基層教師而言很不公平，目前基層教師受到很多規範，若是基層教師洩漏性平案學生個資，可能早都被懲處了，呼籲教育部應用同樣的標準檢視自己的官員。

葉丙成今年四月在社群平台發文，文中截圖涉及洩漏性平事件當事人個資，當事學生曾要求刪文，但葉未於第一時間搭理，直至七名民進黨女立委發難，譴責教育部嚴重失職，並要求教育部依法將葉丙成送交性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文，並請假接受調查。

不過根據性平法規定，調查期限為二個月，然而教育部卻遲未公布調查結果。學界人士直言，性平案可謂是教育界天條，無論是有意或無意，都應當負責，且外界對政務官也會用更高的標準檢視，「真的要調查，結果一個月就出來了。」推測是想拖過八月廿三日第二波大罷免結束，以避免影響選情。

教育部表示，為尊重相關人權益、確保程序合法進行，正由性平會調查小組審酌相關人提出佐證資料和意見陳述，會遵循公平、公正原則，盡速完成調查報告以送性平會審議並對外說明。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，葉至今已為性平案請假逾二個月，然而五月開始，其督導的高教陸續發生各種爭議，工作都由教育部其他同仁分擔，甚至還要常務次長於回國前在加拿大幫忙遠距離救火，台師大一案，甚至要行政院長卓榮泰出面震怒。

魏佳卉認為，葉最好知所進退、自行負起政治責任請辭，否則教育部和執政團隊都很為難。

一名私校校長表示，高層任用葉，可以想見是因為葉丙成過去在學生間有聲量、光環，但捲入洩漏個資爭議後，很明顯已經失去年輕族群的心，才會到校園演講也被學生嗆聲。葉得罪的是執政黨最在意的青年至少壯族群，且未來即便返回崗位，他去到哪裡演講，都可能被學生嗆聲或被拿出來調侃，「豈不是沒意思。」認為葉應該負起政治責任，自己請辭。

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