反課綱運動10周年 學生為課審會帶來多元視角

民國103年、104年的反課綱運動喧騰一時，教育部首度開放學生擔任課審會委員。學生代表今天在「反課綱運動10週年」活動分享參與課綱審議好處，在於帶來更多元視角。

民國103年時，教育部推動課綱微調，因觸及敏感的史觀議題，引發青年不滿，104年爆發一連串抗爭。政黨輪替後，微調課綱遭廢除，教育部重審檢討「高級中等以下學校課程審議會」（課審會）組織，納入學生代表，讓學生也能參與課綱審議，寫下台灣歷史的重要一頁。

由青年團體推動的「反課綱運動10週年」活動，今天晚間在台北舉辦第2天論壇，主題為「反思課綱流變：108課綱的誕生與未竟之業」。

作為首批進入課審會的學生代表劉千萍，今天在論壇中分享自己大學1到4年級間，參與課審會審議的過程。她認為學生審課綱，是「反課綱運動」非常重要的「遺產」，建立了尊重民主、多元的審議機制，把關未來的每1份課綱。

劉千萍表示，「反課綱」後，課審會最重要的是重建能讓大眾信任的制度，確保民主的審議機制。當初花了很多時間討論議事規則、公開紀錄等，可以說是處於高度被觀望、凝視的狀況下。

劉千萍坦言，學生代表承受一定的壓力，一直有「學生憑什麼審課綱」的質疑。但她認為，學生代表最大的意義是確保視角的多元，呈現作為「教育主體」的經驗，和其他學者專家、家長等溝通協調和說服，努力達成共識。

成長於跨國婚姻家庭的劉千萍在課審會中，就曾分享新住民子女遇到的掙扎，協助改善課綱相關議題內容的書寫方式。

中央研究所社會學研究所研究員張茂桂也曾參與課審會，他說，課綱常常是一群40、50歲以上的中老年人，在思考15歲左右的人要學什麼，如果沒有做好是為差30多歲的人審課綱的心理準備，真的很危險，而台灣的國文、歷史老師很容易有這樣的問題。

張茂桂提醒，課綱涉及許多面向，包括如何用既有知識解決未來的問題、資源分配與利益、內容多寡和取捨等；哪個科目變成考科，或是不被採計，都涉及許多不同的利益，連升學考試考得太簡單，都會傷害到一些人的利益。

張茂桂認為，民主社會要解決爭議，最重要的還是法制依據、正當程序；「反課綱」背後呈現的黑箱作業、程序不正義問題，對108課綱帶來一些「撥亂反正」的影響。

由青年團體推動的「反課綱運動10週年」活動30日在台北舉辦第2天論壇，首批進入課審會的學生代表劉千萍（圖），分享自己參與課審會審議的過程。中央社

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