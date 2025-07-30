北市發布AI素養教材 114學年度供中小學教師運用
台北市教育局今天表示，因應生成式AI快速興起及聯合國教科文組織去年公布「學生人工智慧能力架構」，率先全國發布AI素養教材，114學年度起供北市高國中小學教師運用。
台北市教育局發布訊息指出，這套自編的「資訊素養與倫理」教材最新單元「AI未來新世界」，為全國首創結合AI技術、資訊倫理與課程應用的教育資源，已公告在台北科技教育網，也提供民眾參考使用。
教育局說明，「AI未來新世界」分別針對高中職、國中、國小3個學層不同學習重點編撰，每個學層的上冊注重培養學生對AI基本認識，下冊以建立學生資訊倫理為重點。
教育局舉例，像是生成式AI真偽辨別，參與教材彙編的明德國中教師陳妤蓁說，對於常見的「深度偽造（Deepfake）」，可利用AI讓2張照片中的人物互動或換臉進行詐騙等，藉此引導學生認識潛在風險，進而培養謹慎使用技術的態度，並學習使用AI技術應具備的法律知識、著作權、肖像權及尊重他人的素養。
陳妤蓁再舉例，教學上可使用「酷AI學習系統輔助作文寫作」，利用AI撰寫參考作文，作為鼓勵學生發想的範例，待學生完成作文後，再利用「酷AI學習系統輔助作文寫作」評分，深入瞭解可改進之處。
教育局長湯志民說，教育局和專家學者團隊研究文獻後，提出學生在AI世代應具備「以人為本思維」、「倫理道德」、「AI技術應用」與「AI系統設計」4大人文素養，據此再發展出「基本素養」、「技術養成」與「管理應用」3大AI教學策略。
他說，上述3大AI教學策略含括配合科技發展脈動發布、更新教學綱要與相關教材，並推動三語課程計畫、新科技學程計畫，最終導入AI服務「酷AI學習系統」及「CooC+影音串流學習平台」，養成孩子以AI輔助學習素養。
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