自行車納入學校課程...蔣萬安採建議 肇事原因對應內容
台北市交通局今召開道安會報，教育局說明國高中小自行車騎乘課程，交通委員建議課程內容要對準肇事原因，並向孩童說明。台北市長蔣萬安裁示參照委員意見，將警局事故資料融入現行課程內容。
教育局指出，北市國高中小學每學期初會調查學生通學方式，校方再進行校園周邊交通調整，以明湖國小為例，安親班接送達49％，於是學校將安親班接送區人行道轉到學校中庭。雙園國中則是家長汽機車接送及自行車，則是規畫周邊義交、停等空間。
教育局表示，同時將校園周邊容易肇事的熱點，轉換為教學素材或親師生宣傳資訊。另外，國中生騎乘腳踏車比例高，福安國小就以小鐵人打造課程，包含自行車基本架構、簡易維修、騎乘技巧和考照。
淡江大學運輸管理學系教授陳琬惠說，初步查詢113年國中小的運輸工具中，自行車有增加趨勢，雖然學校也有自行車相關道安課程，但建議課程內容應該從過往自行車容易肇事的原因教學，才能夠對應到學生們真實上路的情況。
陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯也分享，曾和負責北市交大訓練員警騎乘的日本教練請益，對於台灣駕駛的觀察，日籍教練說，技術很好，但完全沒有安全意識，不管是腳踏車或機車都會鑽車；這就回歸到教育精神，應該建立下一代小朋友們的安全意識。
蔣萬安裁示，肯定教育局針對學童的交通安全意識，包含繪製肇事熱點地圖等，同時也在國中小階段建立起騎乘車輛的安全意識，但也期許能參考交通委員們的意見。
蔣萬安說，尤其相關數據顯見13到17歲自行車事故有上升趨勢，因此要將警局事故資料融入現行課程內容，才能夠對症下藥。另外，他也觀察到騎腳踏車或機車，駕駛會邊看手機的陋習，要加強宣導、防範。
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