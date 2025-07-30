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台北大學「占地為王」遭監院糾正 教育部：確實檢討使用狀況

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北大學大部分校舍已遷至新北三峽，當年遷校時就承諾要將台北校區交由教育部統籌規畫，如今卻仍占地為王，監察員對此糾正北大及教育部。本報資料照片
國立台北大學大部分校舍已遷至新北三峽，當年遷校時就承諾要將台北校區交由教育部統籌規畫，如今卻仍占地為王，監察員對此糾正北大及教育部。本報資料照片

國立台北大學大部分校舍已遷至新北三峽，今日監委指出，北大遷校時就承諾要將台北校區交由教育部統籌規畫，如今卻仍占地為王，教育部有失督飭立場，因此糾正北大及教育部。教育部傍晚回應，虛心檢討，將請學校確實檢討使用狀況，如無符合事業目的使用需求則應依法廢止撥用，移交財政部國有財產署處理。

台大遷校至三峽校區多年，台北校區目前肩負教育推廣、夜間部等業務。監委施錦芳、范巽綠、賴鼎銘今開記者會指出，校方於民國77年承諾會將地給教育部統籌規畫使用，但北大後來反悔，沒有信守承諾。

施錦芳指出，台北校區使用率過低，但為避免土地遭收回，便將民生及建國校區以「產學合作」名義辦理BOT案，其中民生校區更是想以「校友會館」名義做一般旅館使用，建國校區則是「產學合作」名義蓋現代化大樓。范巽綠也說，合江校區原本是學生宿舍，但目前給北大相關人員使用僅175人，其餘都出租給某私立高職做宿舍使用，完全不合理。

對此，教育部回應，將會加強督導北大，要求建國及民生校區落實促參法精神，其公共設施應以提供學校師生使用、推動產學合作及校內相關活動為主；另合江校區使用應依國有財產法規定，落實教育用途，將請學校確實檢討使用狀況，如無符合事業目的使用需求，應依國有財產法廢止撥用，移交財政部國有財產署依法處理。

教育部也說，未來國立大學推動促參法相關案件，也將邀請相關部會召開審查會議並實地會勘，透過行政審查機制，確保民間參與公共建設過程中，能滿足學校校務發展所需，並達到提升公共服務水準的目的。

監委 財產 教育部

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