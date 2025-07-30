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已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

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已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成五月時涉於社群平台洩漏性平案學生個資，被自家7名綠委聯手送性平會調查。記者郭韋綺／攝影
教育部政務次長葉丙成五月時涉於社群平台洩漏性平案學生個資，被自家7名綠委聯手送性平會調查。記者郭韋綺／攝影

教育部政務次長葉丙成涉於社群平台洩漏性平案學生個資，被自家7名綠委聯手送性平會調查。事隔兩個月調查結果仍未出出爐，教育部今天表示，是因該案需要，依性別平等教育法第36條第1項規定，展延期程至今年8月22日。

葉丙成今年四月在社群媒體發文，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，當事學生曾要求刪文，但葉未於第一時間搭理，直至7名民進黨女立委發難，譴責教育部嚴重失職，要求教育部依法將葉丙成送交性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文。

葉隨後請假接受調查，至今已請假逾60天，又根據性平法規定，調查期限為二個月，截至今日仍未公布調查結果。對此，教育部回應，為尊重相關人權益、以確保程序合法進行與完善，正由性平會調查小組審酌相關人提出佐證資料和意見陳述。

教育部也說，但依照性平法和校園性別事件防治準則規定，調查過程應守保密義務，因此教育部無法透漏相關細節，但會調查會遵循公平、公正原則，儘速完成調查報告以送性平會審議並對外說明。

一名政界人士也表示，「真的要調查，結果一個月就出來了。」現在就是等8月23日第二波大罷免結束，即便內閣不總辭，至少也會有局部改組，加上現在明顯有人想要教育部政次位置，於是葉如同「草船」用以吸引仇恨值，屆時待第二波罷免結束，葉肯定被換，但既然葉已經知道最終結果，較好的狀態就是現在自己辭職，「自己辭才是一種解脫。」

該名人士也談到，且葉是涉及性平案中的洩密，性平案可謂是教育界天條，無論是有意或無意，都應當負責，且外界對政務官也會用更高的標準檢視，與其苦撐到八月底，葉還不如瀟灑一點。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則談到，葉丙成該案已經二個月沒有下文，對基層教師而言很不公平，目前基層教師受到很多規範，若是基層教師洩漏性平案學生個資，可能早都被懲處了，呼籲應用同樣的標準檢視教育部官員。

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