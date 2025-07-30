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北市優質學校評選邁入第20年 今年首度設這個獎接軌國際

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神。圖／北市教育局提供
北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神。圖／北市教育局提供

北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神，並首度設置國際教育向度獎項，獲獎學校為溪山實小、日新國小、中山國中、私立開平餐飲學校等4校。

北市教育局指出，本年度獲獎的24校27件申請案，分別為校務行政4件、課程發展2件、教師教學1件、學生學習10件、校園營造6件、國際教育4件；以學層區分，國小11件、國中7件、高中職9件。每一單項獲獎的學校，可獲頒30萬元獎勵金。

今年首度設置國際教育向度獎項，獲獎的溪山實小善用生態環境與社區文化，結合實驗教育精神，透過與國際教育機構和基金會合作，設計「7個習慣」為軸的德行溪山課程，並結合校園豐富的自然資源，進行「風馳溪山、水漾溪山、雲遊溪山、農情溪山」等跨領域體驗學習活動，突破人數劣勢發展跨域國際教育課程，積極鏈結全球夥伴，推動學生跨境交流，落實 SDGs 永續理念，培養具全球視野、行動力與文化理解力的世界小公民。

日新國小以專題探究為核心，發展寰宇日新國際課程，與在地商家合作，提供自然雙語情境，從興趣出發啟動學習熱情。學生合作共學，連結國際視野；教師引導探究，培養具文化自信、國際理解與永續行動力的日新小公民。

中山國中於110學年度升格為雙語教育學校，以「中山CAN，向世界學習」為願景，以「走讀世界拓視野，三創跨域耀中山」為理念，致力於國際教育和雙語教育的推廣。學校鼓勵學生拓展國際視野，積極推動跨國交流，讓學生在雙語環境中自然學習，並將所學應用於生活中，成為「自發、互動、共好」的世界公民。

開平餐飲學校以「從在地出發，與世界接軌」致力為技職教育的國際化樹立典範。透過國際視野、餐飲專業、多元尊重的核心概念，在國際合作與PTS創新教學法上取得突破，讓學生成為具有國際移動力的專業人才。

另外，獲得雙項優質獎包含東門國小、西松國小、私立靜心高中3所學校。東門國小透過雲端平台優化協作，整合資源推動國際教育與雙語課程；學生學習多元創新，善用智慧科技強化數位素養，學藝、舞蹈、體育、音樂、空手道團隊屢獲佳績，獲得校務行政、學生學習兩向度獎項。

西松國小於校務行政及課程發展實施創新作為，培養學生「誠、恕、樸、毅」好品德，獲得校務行政、課程發展兩向度獎項項。

私立靜心高中為北市首間從幼兒園到高中全學段同時申請，並且榮獲校務行政與校園營造雙項優質的15年一貫學校，從校務行政到校園營造，行政效能卓越、校園融合科技、美感與永續，實踐全人教育，展現創新領航的辦學實力。

北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神。圖／北市教育局提供
北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神。圖／北市教育局提供
北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神。圖／北市教育局提供
北市優質學校評選邁入第20年，今年全市共65件報名，其中24校27件通過決審，總通過率為41.53％，展現北市深耕教育，優質拔尖精神。圖／北市教育局提供

校園 北市 永續

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