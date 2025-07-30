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南山人壽首度舉辦 NS Dance 熱舞大賽 近400位夥伴及校園組選手報名

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
南山熱舞大賽業務組比賽結果出爐，由左到右依序為殿軍北二蕉娃、亞軍DYBK、冠軍N.Life Crew及季軍CØDE_8。南山人壽／提供
南山熱舞大賽業務組比賽結果出爐，由左到右依序為殿軍北二蕉娃、亞軍DYBK、冠軍N.Life Crew及季軍CØDE_8。南山人壽／提供

南山人壽作為永續健康領航者，透過多元的健康促進方式，為保戶社會與環境累積健康資本，今年首度舉辦「NS Dance南山熱舞大賽」，號召全臺灣對舞蹈有興趣的優質業務人才以及大專院校的活力學子一同「跳舞存健康」。賽事共吸引69隊，近400名選手報名，經過激烈的海選及決賽後，結果終於揭曉，由保生、群真及立盛通訊處聯合組成的「N.Life Crew」抱走南山業務組的冠軍獎盃，而大專院校組的冠軍隊伍，則是由黎明技術學院及國立臺灣戲曲學院聯合組成的「Seraphi」獲得評審好評，分別獲得新臺幣5萬元及3萬6千元的獎金。南山人壽期許透過活動更貼近年輕族群、接軌校園，也藉由團體競賽，凝聚組織情感，為健康與夢想發聲。

南山人壽持續從創新商品與服務出發，推動保險價值轉型，走向事前健康促進，近年積極以「健康」為主軸舉辦多樣化的企業活動，今年更進一步啟動「每日存健康行動」，鼓勵民眾加入響應，為個人、生活、社會、企業與環境等五大健康帳戶存下資本。南山人壽表示，觀察到年輕優質業務人才對於舞蹈的興趣，今年首度舉辦「南山熱舞大賽」特分為「南山業務組」及「大專院校組」，號召通訊處業務夥伴與年輕學子報名，用舞蹈彼此交流、開創與Z世代對話的嶄新舞台。

初賽採網路評選，共有69隊、近400位選手報名，大專院校組部分，有來自全臺36所院校，共31支隊參戰，期間同步透過活動網站舉行網路人氣投票會外賽，參賽影片獲得熱烈迴響，投票互動突破39萬次。7月26日的實體決賽當天，臺中市烏日區的南山人壽教育訓練中心也熱鬧非凡，現場除了有138名從競爭激烈的初賽出線的選手外，還有超過350人的加油應援團，為支持隊伍搖旗吶喊。比賽最終，由保生、群真及立盛通訊處聯合組成的「N.Life Crew」獲得南山業務組的冠軍獎盃，而大專校園組的冠軍隊組，則是來自黎明技術學院及國立臺灣戲曲學院所聯合組成的「Seraphi」雀屏中選，分別抱走5萬元及3萬6千元的獎金。

有南山業務組的參賽者表示，本次的選手，其實有不少人，過去曾經就是專業舞者，認為南山人壽的多元人才培育策略，讓興趣與工作產生了更多的自然連結，舞台延伸到了職場，證明舞台上的光，也能照亮壽險事業的路。

另外，一位來自北部大專組參賽者也感性分享，比起得獎，更難忘的是與夥伴們一起練習的過程，彼此支持的那段日子，「讓我們相信，有些夢想是真的可以靠努力去完成的」。

從熱舞到壽險，看似兩條平行線，卻同樣需要自律、合作與堅持的心。南山人壽業務通路資深副總陳維新認為，跳舞強調節奏與紀律，與南山人壽所主張的「創業家精神」不謀而合。同時也觀察到第一次舉辦熱舞賽事，便能如此熱鬧非凡，除了展現業務夥伴及年輕學子對於「身心平衡」、「群體認同」與「自我實現」的追求，也為南山人壽的「每日存健康行動」注入了新想像。

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