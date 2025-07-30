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學術網路導入AI技術 快速自動更新中小學防護系統

中央社／ 台北30日電

網路有許多色情、暴力資訊，不適年輕學生接觸，教育部與中山大學合作，在台灣學術網路（TANet）範圍內建立安全防護機制，目前已初步導入AI技術，可快速自動更新系統。

教育部今天發布新聞稿指出，由中山大學圖書與資訊處執行的「TANet青少年網路內容防護計畫」，研發一套過濾及阻擋機制，採用三層式防護技術，針對不同網站連線方式進行分層過濾，能有效阻擋包含色情、暴力、恐怖、血腥、危險行為及其他可能對身心健康有害的網路內容。

防護系統也能自主蒐集黑名單，並結合使用者回報機制、民眾檢舉等管道，與學術界及業界合作，持續擴充與更新防護清單，每年可過濾數千億次網頁瀏覽。

教育部指出，目前已初步導入人工智慧（AI）技術，可快速且自動更新防護系統，並強化與各區網中心、教育機構及相關組織的協作，建構聯防網絡。

教育部預計近期將防護技術，應用到智慧型手持裝置（例如學校教學用的平板電腦），不當資訊防護系統已全面部署到全台12個區網中心，涵蓋中小學及其他教育學術單位，確保台灣學術網路使用上的內容安全，杜絕不當資訊侵擾。

機制 教育部 台灣學術網路

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