代理教師年資提敘「看運氣」 立委籲教育部統一規範

憲法法庭於2024年8月9日宣告代理教師年資提敘制度差別待遇違憲，教育部於2025年8月1日起要求各地方政府落實提敘辦法，至今全台代理教師卻仍面臨重重阻礙。全國代理暨代課教師產業工會與立法委員范雲30日上午召開記者會，公布第一線教師問卷結果，揭露制度落實的「七大困境」，要求教育部盡速統一規範、建立平台、並監督地方政府執行落實。

代理教師工會理事長黃湘湘首先揭露根據工會彙整超過百位教師問卷意見，歸納六大亂象：

一、教師怒吼「被釘在190級」，制度不一，各說各話：不同縣市、甚至不同學校提敘規定天差地遠，有人每年八月薪資都要回到190級再重新提敘，有人則被告知完全無須處理，形成嚴重落差。

二、證明文件難以取得：早年任職學校已無人事資料、學校不願補開註記，或拒絕使用當年未加註「公開甄選／服務成績優良」的格式，導致年資無法採計。

三、薪資延遲補發，造成經濟壓力：許多縣市表示公文未下達或系統尚未開放，導致代理教師需要重新採計年資，每年8月、9月，只發起敘薪資差額需延至10月補發。

四、資訊未公開，無科技化管理：沒有統一入口查詢提敘紀錄，需逐一聯繫過往學校、手動上傳資料，導致程序冗長。

五、人事窗口處理態度落差大：有人遇到熱心協助，有人則被責難、推託，甚至遭校內正式教師冷言嘲諷。

六、歷史年資難以補回：多名教師表示私校等年資均被排除，不符公平原則。

范雲表示，去年釋憲後，她持續追蹤教育部修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，教育部終於在今年6月依照釋憲結果新增「代理教師具有代理該教育階段、類（科）別合格教師資格者，其提敘薪級，比照專任教師之規定」規定。

范雲指出，但至今辦公室也接到不少陳情案，這些應該獲得敘薪的合格代理教師，因為上述各種現場執行面的亂象感到擔憂。

范雲強調，合格代理教師敘薪是大法官還給他們的權益，教育部不能只修聘任辦法，應該負起協助各縣市政府落實法規的責任，不能讓代理教師能不能敘薪還得「看運氣」。教育部不能讓各縣市政府各行其是，不能讓全台灣師生在教育重大權益上受到差別待遇。

代理教師工會針對目前各縣市執行敘薪的一國多制亂象，提出三大訴求。

一、教育部應建立「全國統一年資資料平台」，統整各地歷年服務紀錄，與MyData、教師資格資料庫整合，讓教師能查詢自身年資與敘薪進度。每學年度應公布提敘申請／審查／發薪時間表，避免教師被動等待、反覆補件，導致薪資延後。

二、規範「私校服務證明格式」與「服務優良」註記標準教育部應公告統一格式範本。不得因學校未備註「公開甄選、服務成績優良」字樣而否決教師年資，應允許教師以當年聘書、考核資料、實際任課記錄等補證方式佐證。私校拒絕補開或校方已停辦者，應設立「代替審認制度」，由教育局協助研判資料效力。

三、明確公告「私校正式年資是否採計」與「年代久遠資料遺失之補救措施」。教育部應一次說清楚私校正式聘任（具考核）之年資是否可採計，避免各縣市自行詮釋。對於資料遺失、學校停辦、證明空白等情形，應提供下列三項補救方案：政府查調歷年教師薪給核定紀錄或年資登錄資料；檢附當年校內公告、聘書、合約等間接佐證資料；經地區教育局成立審查小組代為認定，並保障教師申訴管道。

工會強調，教師是教育體系的根基，不能因「不是正式編制」就讓提敘變成折磨人的關卡。釋憲不是結束，而是實踐的起點。唯有制度統一、資訊透明，才能真正落實教育人員的平等待遇。

范雲表示，教育現場持續存在「教師荒」，教育部和各地方政府為教師準備好公平的勞動環境，是最基本的責任；後續會持續追蹤代理教師敘薪落實狀況，各位老師若有遇到問題也歡迎跟辦公室陳情。

商品推薦