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代理教師年資提敘「各說各話」 工會、立委籲制度統一

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國代理暨代課教師產業工會與立法委員范雲今日上午召開記者會，點出代理師年資敘薪實施問題。圖／范雲辦公室提供
全國代理暨代課教師產業工會與立法委員范雲今日上午召開記者會，點出代理師年資敘薪實施問題。圖／范雲辦公室提供

憲法法庭去年宣告代理教師年資提敘制度差別待遇違憲，教育部於今年8月1日起要求各地方政府落實提敘辦法。在敘薪新制即將上路的前2天，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，有些私校向代理教師表示不採計年資，建議教育部明確公告私校也應採計。此外，代理教師敘薪需服務成績優良，教育部也應統一規範服務優良證明的格式，避免採認上認知不一。

全國代理暨代課教師產業工會與立法委員范雲今日上午召開記者會，黃湘仙指出，這一年來和地方政府意見交換的過程中，發現代理教師年資提敘有制度不一、各說各話的問題。有些縣市的私校表示，代理教師不採計年資，但其實是可以的，因此呼籲教育部應明確公告私校年資是否採計，避免各縣市自行詮釋。

此外，目前要申請年資提敘需準備3樣東西：聘書、敘薪通知、離職證明，但黃湘仙指出，許多老師已經代理20、30年，要長久保留文件才能採計，對部分老師而言實務上有困難之處。雖然可以回到學校申請，但私校拒絕補開或校方已停辦者，應設立代替審認制度，由教育局協助研判資料效力。她認為，教育部也應統一規範私校服務證明與服務優良證明的統一格式，學校不得因證明上未備註「公開甄選、服務成績優良」字樣，而否決教師年資，應允許教師以當年聘書、考核資料、實際任課記錄等補證方式佐證。

黃湘仙還說，目前這3項證明資料都是要由代理教師自己保留，如果明年換到其他服務學校又要再交一次。目前了解高雄市教育局開發一套系統，代理教師上傳資料後，凡事在市內更換學校都不用再上傳一次資料，盼國教署也能成立類似平台協助第一線教師。

范雲表示，去年釋憲後，就持續追蹤教育部修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，教育部終於在今年6月依照釋憲結果新增敘薪規定。但至今辦公室也接到不少陳情案，許多應該獲得敘薪的合格代理教師在執行面遇到問題。

范雲強調，教師是教育體系的核心力量，大法官已經認定應給合格代理教師敘薪，不該因為身處不同縣市而「靠運氣」敘薪，她要求教育部不要為德不卒，既然修了代課代理教師聘任辦法，就要督促縣市政府落實法規。

范雲 教育部 代理教師

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