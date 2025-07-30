2歲專班供不應求 國教署：114年再增設100班
教育部擴大平價教保名額，不過，2歲專班仍供不應求，今年招生仍出現備取上百名以上的案例。教育部國教署表示，106至113學年度已增設2歲專班1160班，增加1萬7000名就讀名額，目前全國2歲專班已逾6000班，114年預計再增設100班，提供更多幼兒就學的機會。
國教署表示，2歲專班教室環境除需營造舒適的學習環境，並在教室內設有盥洗室，並可視空間規畫配置尿布台、配膳空間等，協助2歲幼兒建立良好的生活及衛生習慣，讓幼兒喜歡上學。嘉義縣平林國小非營利幼兒園提供有趣教具訓練幼兒腦力、設置室內盥洗間方便幼兒如廁、桃園市大湖非營利幼兒園則在教室擺放有各式教具吸引幼兒學習、設置健康中心，在幼兒受傷或生病時，提供第一時間的處置及守護。
國教署表示，2歲幼兒專班模擬家庭環境，提供柔軟、安全、且適合幼兒的玩具和設施，讓孩子有安全感；課程設計以遊戲為核心，讓孩子在玩樂中學習，提供豐富的探索素材和體驗活動，幼兒園不僅僅是一個學習場所，並提供一個安全、溫馨且具支持性的環境。
針對都會區及公共化供應量仍有不足之地區，國教署表示，教育部持續協助各直轄市、縣市政府於有需求之行政區增設2歲專班，且就平價就學名額充裕地區，視各園情形引導逐步將部分3至5歲名額轉置為2歲專班。
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