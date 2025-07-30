投2億...身障生安置率、身障類合格教師率雙低 彰縣府：積極改善

彰化縣政府去年編列約2億1千萬元辦理身心障礙教育發展計畫，身障生安置率低於全國平均率，又特教身障類代理教師比率一連4年都是全國後段班，特教發展計畫辦理效益有待加強；縣政府表示，已積極輔導學校加強安置率，並連年增加招考特教老師。

根據教育部特殊教育統計年報顯示，全國22市縣2021年至2023年特教身障類別國民教育階段，學生平均安置率為4.07%、4.25%、4.42%，彰化縣為3.52%、3.69%、3.87%，低於全國平均值。

又依據教育部特殊教育統計年報顯示，全國22市縣特教身障類代理老師任用比率，2021年至2024年依序為18.34%、26.27%、19.41%、21%，彰化縣為32.21%、43.75%、32.66%、33%，還是低於全國平均值，且2022年在全國墊底。2021年、2023年倒數第一新北市、倒數第二彰化縣，倒數第三雲林縣，到了2024年新北市拚上倒數第四脫離「後段班」，雲林縣、彰化縣保持倒數第一與第二。

彰化縣審計室認為，縣政府動用大量經費投入特教身障教育，建構優質特教環境以追求特教精緻化，未料國民教育階段身障類學生比率沒達到全國安置率，身障類老師中的代理教師比率偏高，縣政府應輔導各校聘任足額具特教資格教師，以確保特教品質。

全國特教團體的資深教師指出，統計年報中的安置率應用「鑑出率」較恰當，也就是被鑑定確定的身障生，這裡所指的身障生大多是外觀看不出來；從教育實務得知，都會區、高知識的家長較同意孩子接受鑑定及願意接受結果，彰化縣屬農業縣，很多家長怕孩子被貼標籤不願鑑定，有些堅信「大隻雞慢啼」長大就好了，目前接受身障鑑定沒法律強制力，家長不同意，老師沒輒。

對於身障代理教師資比率偏高問題，資深特教教師認為，農業縣偏鄉學校已不容易招考一般教師，何況身障類老師，再說代理教師拿到合格證照很可能申請調往生活機能方便的都會學校，這一點從台北市身障代理教師比率台北市10%、桃園市11%、台中市17%可看出，彰雲都是農業大縣，身障代理老師比率高不令人意外，不過彰化身障類代理老師持有合格證照率逾八成，值得欣慰。

彰化縣政府最近3年招考特教身障類教師，名額從個位數到今年27人，代理教師比率仍降不下來。縣政府表示，將督促各校積極發掘需要特教服務的學生，並專案追蹤輔導90年以上、近3年未鑑出特教生的學校，和推動篩選轉介輔導措施，另每年盤點特教老師結構及需求，持續辦理甄選與縣內外介聘。

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