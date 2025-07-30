台師大抽血案延燒！國科會9月提報告 加重學倫違規處分

國科會主委吳誠文表示，從台師大女足隊抽血研究案發現，體育學領域對學術倫理「普遍不小心」，牽涉計畫將全面清查。國科會將於九月中提出完整審查報告，並加重學術倫理違規處分，包含追回補助款、公告違規人員名單，甚至擴大懲處管理失當的學校單位。

吳誠文表示，體育學領域學生常因不敢違抗指令，被動參與研究甚至犧牲自身權益，國科會將重新制定「學術倫理守則」，針對不同學門建立更明確倫理手冊，例如掛名規範、利益迴避等，補足僅以共識維持的審查機制。違反學倫將不再只是口頭告誡或短期停權，將加重處分年限，並追回計畫經費、撤銷獎項，必要時連帶扣減學校補助款。

吳誠文指出，國科會除了要求台師大一個月內完成校內調查，也同步進行內部清查，目前比對計畫主持人、共同主持人、協同人員名單及其資源使用紀錄，包含是否使用研究經費、是否參與執行抽血項目等，將於九月交學術倫理委員會審查。

他表示，簡同學揭露抽血事件發生在離校前，不屬於國科會補助的精準運動科學計畫時間範圍內，但涉案人員皆長期參與國科會計畫紀錄，不能因為發生在「不同時段」就撇清責任。

商品推薦