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陳忠慶、周台英29起研究涉抽血 教部將赴台大等3校清查

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

國立台灣師範大學女足抽血案，教育部昨日再召開跨部會會議，常務次長朱俊彰說明，教練周台英、教授陳忠慶計廿九研究案涉使用血液樣本，其中十四案接獲民眾或學生陳情，將赴台師大、北市大以及台大清查，另兩人有六件計畫，涉及將受試者費用強迫上繳隊費，會主動移送檢調偵辦。

台師大爆出女足隊成員受迫於教練配合進行相關國科會實驗，並由未持有醫護證照的學長抽血，恐違反醫事法，日前台師大教評會已將周師解聘，且四年內不得聘任為師。

朱俊彰說，台師大教評會已做出決議，但尚未提報至教育部，學校依規定必須於二周內報部，待學校提報，教育部就會完成備查。另外，陳師亦違反研究倫理，也要求台師大二周內回覆，該案情節重大，教育部要求學校從嚴檢視、從嚴決議。

朱俊彰指出，跨部會小組已全面清查周師、陳師任教以來涉及血液樣本的研究案，計廿九案，已於本月廿五日送各校人體研究倫理審查委員會（ＩＲＢ）查核，各校八月八日前根據查核結果回報教育部，再由教育部跟各部會接續議處。

廿九案中有十四案已接獲學生或民眾檢舉，教育部將於下周前往台大、台師大、北市大等三校查核，查核內容包括三校ＩＲＢ審查機制是否完善，以及當時是否經受試者知情同意、發給費用、是否由符合資格的人員協助進行。

朱俊彰提到，跨部會小組也發現周師、陳師有六件研究案，要求受試者將受試費用強迫繳回作為隊費，已要求台師大檢具單據，主動移送檢調，也會回溯、進一步清查兩人過去任教學校研究案。

抽血 台師大 周台英

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