新北民代：教師心理諮商勿設限

新北有逾1萬名正式教師，超過1400人曾尋求心理諮商，以工作業務壓力為主，占21.04%；職涯發展15.42%，家庭、親子關係14.12%。每名教師每年有6次免費心理諮商，每次50分鐘。議員呼籲教育局強化諮商制度，不應設限諮商次數或時數。

議員黃淑君關注第一線教師的身心健康議題，她說，教師面對繁重行政、教學與輔導任務，壓力源源不絕，應有一套更彈性支持系統。

黃淑君說，目前教師諮詢有時間、次數限制，應依教師個別需求提供彈性服務，不能以次數限制關懷的深度。支撐教師的心理需求，才能讓孩子的學習環境更完善，呼籲教育局在新學期前，應與各校討論完善制度，建立一套教師友善、實用的支持網絡，落實教育現場的心理健康。

議員江怡臻觀察，時下老師壓力的確很大，中央推動心理諮商方案受到教育界歡迎。心理諮商師需求熱烈，老師能否順利預約成功，或如何提起勇氣跨出第一步，是教育局可思考的方向。

新北教育局表示，提供每一名教師每年6次免費心理諮商，每次50分鐘，總預算為950萬元，經費由教育部及新北市府共同編列。副局長歐人豪說，有整合包括衛生局心衛中心、市府員工關懷中心，提供老師更多心理諮商管道，讓有需求的老師不受時間、次數限制。

新北市教師會秘書長蔡太裕指，教育局每年編列700多萬元經費有限，盼預算能提高，地點要盡量多元，以利教師能就近尋求協助。

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