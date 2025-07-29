快訊

影／板橋晚市驚傳砍人 攤商持殺豬刀猛砍債主7刀遭警逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

反課綱運動10週年論壇 青年分享受益者觀點

中央社／ 台北29日電

青年團體推動的「反課綱運動10週年」活動，今天起一連3天晚間在台北舉辦論壇。多名學生分享自己是「反課綱」受益者，無法想像當初若無這項運動，高中會讀到怎樣的教材。

民國103年時，教育部推動課綱微調，因觸及敏感的史觀議題，引發青年不滿，在103年、104年間爆發一連串抗爭。青年一度高舉「反課綱」旗幟，在教育部前集會多日，直到蘇迪勒颱風來襲，在多名民進黨籍縣市首長一同出面勸說下，學生才解散回家。

政黨輪替後，微調課綱遭廢除，教育部重審檢討課審會組織，納入學生代表，讓學生也能參與課綱審議，寫下台灣歷史的重要一頁。

今天舉辦的「反課綱運動10週年」首場論壇，主題為「世代前行：兒少參與公共事務的挑戰及展望」，邀請多名青年學生分享10年來學生運動、校園公共事務倡議的發展。師大附中學生周品妍表示，學長姐在反課綱的身影，讓她深知自己不想成為僅僅接受知識的人，也要能提問、思考和倡議。

周品妍高中讀的是「108課綱」，接受到自由思辨的教育，歷史老師常告訴他們，學校教的只是某一個面向和觀點，學生需要獨立思考、培養出自己的價值觀，這些都是10年前反課綱運動帶來的成果。

世代共好協會副理事長、目前就讀東吳大學政治系的林思愷分享，現在跟高中生談太陽花運動、反課綱運動，較缺乏原生情感。但可以從更切身相關的議題切入，例如心理健康假、18歲公民權等，鼓勵更多學子參與公共事務。

林思愷提到近10年來學生活動的多元，例如爭取外食、服儀解禁等，都可看到學生透過實際行動發聲，讓社會看見校園議題，也展現出高中生對公共事務的實質影響力。

目前就讀台北大學公共行政暨政策學系碩士班的許育銓，高中讀的是末代「99課綱」，他說，很難想像如果沒有反課綱運動，自己讀的高中課本會長成怎麼樣。「反課綱」促使他往公共事務邁進，曾參與「與國教署長有約」討論青年關注議題，雖然方式不同，但都展現了高中生對公共事務的影響力。

歷史教師深根聯盟成員徐万晴當年陪伴學生抗爭，她表示，現在的校園比10年前更開放，應該鼓勵每一個投身倡議場域的學子，他們就是社會與校園中的光亮與行動力。

青年 運動 反課綱

延伸閱讀

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

教育部辦高中永續探索營 參訪在地企業體驗食農教育

114年度教師資格考試放榜 通過率54.04％

教育部對外華語教學能力認證考試落幕 共1669人報考

相關新聞

教育部主管高中職免試入學續招 總名額逾1.1萬

教育部今天表示，114學年度教育部主管的高級中等學校免試入學續招共有184校參與，提供1萬1838個名額，較去年略減；考...

劇場人才培育計畫學員「返校日」 謝國樑分享投資電視劇「想見你」

基隆市教育處與故事工廠今在島嶼實驗劇場，舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫學員學習成果。基隆...

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

國立台灣師範大學近期發生女足抽血案，教育部今天下午再度召開跨部會會議，會後常務次長朱俊彰說明今日三項要點。教練周台英、教...

獨／首見國安局副局長「回鍋」警大校長 黃明昭：返熟悉領域培育人才

高階警官人事案今發布，曾任警政署長的國安局副局長黃明昭，「回鍋」警界接任警察大學校長，下月1日交接到任。黃明昭說，返回熟...

台師大女足案協作單位急撇清 吳誠文：學術倫理失守、不排除擴大懲處

針對台師大女足隊傳出被迫參與抽血研究案，國科會主委吳誠文今天表示，從此次案件中發現，體育學領域對學術倫理「普遍不小心」，牽...

國科會將定訂新學倫指引 加重罰則、連坐學校

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「未來違反學術倫理，將加重處罰，包括停權年限加長，學校相關補助可能減少！」國科會主委吳誠文29日重話表示，未來學術研究會修正新的倫理守則，並針對各學門狀況不同進行全盤檢討

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。