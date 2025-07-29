反課綱運動10週年論壇 青年分享受益者觀點

由青年團體推動的「反課綱運動10週年」活動，今天起一連3天晚間在台北舉辦論壇。多名學生分享自己是「反課綱」受益者，無法想像當初若無這項運動，高中會讀到怎樣的教材。

民國103年時，教育部推動課綱微調，因觸及敏感的史觀議題，引發青年不滿，在103年、104年間爆發一連串抗爭。青年一度高舉「反課綱」旗幟，在教育部前集會多日，直到蘇迪勒颱風來襲，在多名民進黨籍縣市首長一同出面勸說下，學生才解散回家。

政黨輪替後，微調課綱遭廢除，教育部重審檢討課審會組織，納入學生代表，讓學生也能參與課綱審議，寫下台灣歷史的重要一頁。

今天舉辦的「反課綱運動10週年」首場論壇，主題為「世代前行：兒少參與公共事務的挑戰及展望」，邀請多名青年學生分享10年來學生運動、校園公共事務倡議的發展。師大附中學生周品妍表示，學長姐在反課綱的身影，讓她深知自己不想成為僅僅接受知識的人，也要能提問、思考和倡議。

周品妍高中讀的是「108課綱」，接受到自由思辨的教育，歷史老師常告訴他們，學校教的只是某一個面向和觀點，學生需要獨立思考、培養出自己的價值觀，這些都是10年前反課綱運動帶來的成果。

世代共好協會副理事長、目前就讀東吳大學政治系的林思愷分享，現在跟高中生談太陽花運動、反課綱運動，較缺乏原生情感。但可以從更切身相關的議題切入，例如心理健康假、18歲公民權等，鼓勵更多學子參與公共事務。

林思愷提到近10年來學生活動的多元，例如爭取外食、服儀解禁等，都可看到學生透過實際行動發聲，讓社會看見校園議題，也展現出高中生對公共事務的實質影響力。

目前就讀台北大學公共行政暨政策學系碩士班的許育銓，高中讀的是末代「99課綱」，他說，很難想像如果沒有反課綱運動，自己讀的高中課本會長成怎麼樣。「反課綱」促使他往公共事務邁進，曾參與「與國教署長有約」討論青年關注議題，雖然方式不同，但都展現了高中生對公共事務的影響力。

歷史教師深根聯盟成員徐万晴當年陪伴學生抗爭，她表示，現在的校園比10年前更開放，應該鼓勵每一個投身倡議場域的學子，他們就是社會與校園中的光亮與行動力。

商品推薦