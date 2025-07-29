陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

國立台灣師範大學近期發生女足抽血案，教育部今天下午再度召開跨部會會議，會後常務次長朱俊彰說明今日三項要點。教練周台英、教授陳忠慶總計29研究案涉使用血液樣本，其中14案已接獲民眾或學生陳情，教育部將赴台師大、北市大以及台大清查，另周師、陳師有6件計畫，涉及將受試者費用強迫上繳隊費，會主動移送檢調偵辦。

台師大去年11月底爆出女足隊成員受迫於教練，配合進行相關國科會實驗，並由未持有醫護證照的學長協助抽血，恐違反醫事法，日前台師大教評會經三級三審，已將周師解聘且四年內不得聘任為師。

教育部常務次長朱俊彰稍早表示，日前台師大教評會已經做出決議，但尚未提報至教育部，學校依規定必須於二周內報部，待學校提報，教育部就會完成備查。另外，陳師亦違反研究倫理，也要求台師大二周內回覆，教育部立場明確，該案情節重大，要求學校從嚴來檢視、從嚴決議。

針對今日跨部會會議，朱俊彰指出，跨部會小組全面清查周師、陳師任教以來涉及血液樣本的研究案，計29案，已於本月25日送各校IRB進行查核，已請學校8月8日前，根據查核結果回報教育部，再由教育部跟各部會接續議處。

再者，朱俊彰也說，29案中有14案日前已經接獲學生或民眾檢舉，教育部將於下周前往台大、台師大、北市大等三校查核，查核內容包括三校IRB審查機制是否完善或有缺失，以及當時是否經受試者知情同意、給予費用、是否由符合資格的人員協助進行，都是未來的查核重點。

最後，朱俊彰也說，跨部會小組也發現周師、陳師有6件研究案，要求受試者將受試費用強迫繳回作為球隊隊費，教育部已經要求台師大主動檢具相關單據，將主動移送檢調，也會回溯、進一步清查兩人過去任教學校相關研究案，了解是否也有強迫繳回等狀況。

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