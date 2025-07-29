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獨／首見國安局副局長「回鍋」警大校長 黃明昭：返熟悉領域培育人才

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
警政署前署長黃明昭。圖／本報系資料照
警政署前署長黃明昭。圖／本報系資料照

高階警官人事案今發布，曾任警政署長的國安局副局長黃明昭，「回鍋」警界接任警察大學校長，下月1日交接到任。黃明昭說，返回熟悉的警察領域，希望就執法觀念、專業技能、品格及紀律等，培育未來重要幹部人才。

警大校長楊源明本月16日屆齡退休，警大校長與警政署長同為警監特階，牽動6都警察局長等高階警官人事，備受矚目。黃明昭是前署長，警界認為調警大適任，不過高階警官升遷也減少一缺。

62歲黃明昭是警大51期、犯罪防治系碩士，曾任刑事局長、高雄市警察局長，擔任警政署長近兩年，去年5月20日賴清德總統宣示就職，時任台北市警察局長張榮興升警政署長，黃接國安局副局長。

過去王進旺、陳國恩從警政署長調國安局副局長，胡木源從新北市警察局長調國安局副局長，未再回警界。內政部表示，黃明昭歷任重要職務，具豐富行政經驗，資歷完整，有助於警大推動各項警察教育政策。

警大 警察 黃明昭 國安局

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