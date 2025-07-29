教育部主管高中職免試入學續招 總名額逾1.1萬
教育部今天表示，114學年度教育部主管的高級中等學校免試入學續招共有184校參與，提供1萬1838個名額，較去年略減；考生可同時報名數校，報名人數若未超過名額將全額錄取。
114學年度免試入學日前已辦理報到完成，還沒有在各管道錄取且報到的學生，可參加免試入學續招，尋求最後機會。
教育部今天發布新聞稿指出，114學年度教育部主管高級中等學校中，國立高中有90校、4434個名額；私立高中有94校、7404個名額，都較去年略減。
教育部表示，在續招管道中，招生學校報名人數若沒有超過續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依所在就學區訂定的比序積分擇優錄取，學生只能選擇一校報到。
【文教熱話題】
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言