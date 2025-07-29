教育部主管高中職免試入學續招 總名額逾1.1萬

教育部今天表示，114學年度教育部主管的高級中等學校免試入學續招共有184校參與，提供1萬1838個名額，較去年略減；考生可同時報名數校，報名人數若未超過名額將全額錄取。

114學年度免試入學日前已辦理報到完成，還沒有在各管道錄取且報到的學生，可參加免試入學續招，尋求最後機會。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度教育部主管高級中等學校中，國立高中有90校、4434個名額；私立高中有94校、7404個名額，都較去年略減。

教育部表示，在續招管道中，招生學校報名人數若沒有超過續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依所在就學區訂定的比序積分擇優錄取，學生只能選擇一校報到。

商品推薦