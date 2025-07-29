台師大女足案協作單位急撇清 吳誠文：學術倫理失守、不排除擴大懲處

針對台師大女足隊傳出被迫參與抽血研究案，國科會主委吳誠文今天表示，從此次案件中發現，體育學門對學術倫理「普遍不小心」，牽涉計畫將全面清查。國科會將於九月中提出完整審查報告，並加重學術倫理違規處分，包含追回補助款、公告違規人員名單，甚至擴大懲處管理失當的學校單位。

吳誠文指出，目前已知該研究計畫並非由單一教授執行，涉及多人、跨校與整合型子計畫。他表示，國科會並非「坐著等報告」，除了要求台師大一個月內完成校內調查，國科會也同步進行內部清查，並將於九月交由學術倫理委員會完成審查。教育部也將啟動實地查訪。

吳表示，國科會每年審查計畫近兩萬件，計畫書牽涉專業極深，需仰賴各學門的專家參與審查。針對此次事件，國科會正比對計畫主持人、共同主持人、協同人員名單及其資源使用紀錄，包含是否使用研究經費、是否參與執行抽血項目等，都需逐一釐清。

他也表示，這不是只有某一件計畫的問題，相關教授過去多年持續參與多項計畫，必須全面調查。簡同學所揭露的抽血事件發生在他離校前，並不屬於國科會補助的精準運動科學計畫時間範圍內，但涉案人員皆有長期參與國科會計畫紀錄，不能因為發生在「不同時段」就撇清責任。

他並點名，許多整合型計畫中的協作單位事後急於「撇清關係」，此舉反而顯示制度缺失。他說，「如果你說你沒關係，那就是來騙國科會的錢」，未來若調查證實有單位隱匿或卸責，將一併懲處。

吳也批評目前體育領域師生倫理關係混淆，學生常因不敢違抗指令，被動參與研究甚至犧牲自身權益，「這樣的單位發展通常都不好」。他舉例指出，一些教授畢業後留在母校任教，指導學生、再掛名學生論文，形成一條延續三代的學術血脈，「這樣的文化會壓抑創新與獨立思考，不該再延續。」

對於制度改革方向，吳誠文宣布，國科會將重新制定「學術倫理守則」（Code of Ethics），針對不同學門建立更明確的倫理手冊，例如掛名規範、利益迴避等，補足過往僅以「共識」維持的審查機制。他強調，違反學術倫理將不再只是口頭告誡或短期停權，將加重處分年限，並追回計畫經費、撤銷獎項，必要時連帶扣減學校補助款。

針對記者詢問是否會參考國際做法，吳回應，已參照各國的倫理守則編制改革方案。他強調，台灣身為已開發國家，不應繼續沿用數十年來的模糊標準，否則將嚴重影響台灣科研與國際學術形象。

他也指出，這次事件暴露的不只是個別行為失當，更是體育領域學術文化的結構性問題。未來國科會除推動倫理改革，也將督促高教體系從師資養成、聘任制度到研究風氣進行反省，建立真正符合國際水準的科研倫理環境。

商品推薦