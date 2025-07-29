國科會將定訂新學倫指引 加重罰則、連坐學校
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「未來違反學術倫理，將加重處罰，包括停權年限加長，學校相關補助可能減少！」國科會主委吳誠文29日重話表示，未來學術研究會修正新的倫理守則，並針對各學門狀況不同進行全盤檢討，預計會與師大女足案調查報告差不多時間，於9月中公布。
追查相關機構
國科會主委吳誠文於媒體茶敘表示，針對近日台師大女足違規抽血案，目前正在等台師大的調查報告，國科會內部也在進行調查，會在9月中公布。他指出，由於之前吹哨者簡同學提出的抽血狀況，並非在國科會近年的計劃中，而周台英的計畫還有其他子計畫、不同的計劃主持人與計畫書，目前都還在調查中，需要一點時間。
吳誠文也強調，許多在計畫書中提到的老師或單位，日前都陸續發聲明撇清責任，他覺得相當不應該，並呼籲這些單位與老師最好自行調查或進行調查，若被國科會查到有疏失或違反倫理規定，國科會也會進行追究。他指出，此次主要是聚焦女足隊教練周台英，但周台英是運動員出身，在學校進行研究，一定有老師，或是老師的老師指導研究，這些也需要調查。
重新檢討學倫規範
「未來違反學術倫理，不會只有單一處罰！」吳誠文宣布，國科會將全面檢討學術倫理守則，制訂大原則後將授權各專業領域制定學倫細節，盼徹底檢討學術倫理的狀況。他強調，目前的處罰方式有停權、停止補助、撤銷獎項等選項，過去大多是挑選一、兩項，但未來可能會全部都開罰。
吳誠文指出，相關規定也會在9月中出爐，另外也會考慮連坐學校，但不會對學校全面的撤銷經費，可能是針對相關性較高的部分。媒體追問後續罰則調整方向，吳誠文也說，罰則可能會增加，例如停權一年的規定也會調整。
籲大學修改評鑑標準
媒體詢問，台師大過去進行相關研究獲得國際排名與聲譽，相關影響要如何彌補？吳誠文回應說，國科會目前在審查計畫時，開始更重視除了純學術研究以外的實務型研究，會更加強重視研究對社會的貢獻，而非學術價值。他也呼籲大學不要再過度強調學術研究（論文數量、點數等）作為升等之類的評鑑指標。
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪台師大解聘女足教練周台英 教育部：不得請領退休金
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
▪周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言