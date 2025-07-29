新北師壓力大…十分之一曾尋求心理諮商 議員要求給充分支持

新北市目前有逾1萬名教師，有超過1400人曾向教育局尋求心理諮商協助，等於每10位老師就有1人需要專業心理支持，顯見教師承受龐大壓力。新北市議員黃淑君呼籲教育局正視問題，強化諮商制度，不應設限諮商次數或時數，讓第一線教育人員獲得實質協助，進而打造更穩定的教學現場，守護學童的學習環境。

黃淑君日前與新北市教育局了解教育現場實況，並針對融合教育、教師輔導、校安通報及特教資源等四大面向提出建議。其中教師心理健康議題最為迫切，她指出教師面對繁重行政、教學與輔導任務，壓力源源不絕，應有一套更彈性、充分的心理支持系統。

但黃淑君強調，目前教師諮詢有時間、次數限制，應依教師個別需求提供彈性服務，不能以次數限制關懷的深度。支撐教師的心理需求，才能讓孩子的學習環境更加完善，並呼籲教育局在新學期前，應與各校討論完善制度，建立一套教師友善、實用的支持網絡，真正落實教育現場的心理健康。

市議員江怡臻則表示，現金社會教育現場老師的壓力的確很大，中央推動心理諮商方案受到教育界歡迎。但是由於心理諮商師現在需求熱烈，配套方案例如老師是否能順利預約成功，或是老師要如何提起勇氣跨出諮詢的第一步，這些都是教育局可以思考的方向。

新北教育局表示，教師心理諮商案件中，以工作業務壓力為主，占21.04%；其次為職涯發展15.42%及家庭、親子關係14.12%。目前教育局提供每位教師每年6次免費心理諮商，每次50分鐘，總預算為950萬元，經費由教育部及新北市府共同編列。

新北市教師會秘書長蔡太裕表示， 目前新北市老師心理諮商服務，教育局部分每年編列僅700多萬元經費有限，期盼教育局未來在老師的心理諮商預算編列能夠提高。另外心理諮商的合作對象，也希望能在新北市多建立聯繫管道，以利新北市教師能就近獲得相關需求。

新北市教育局副局長歐人豪表示，目前市府並整合包括衛生局的心衛中心、或市府的員工關懷中心，整合各項資源提供老師有更多心理諮商的管道，讓有需求的老師不受時間及次數限制。

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