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彰化雙語教育投資2億…國中會考英語科C級逾三成 縣府有話說

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣今年在56所國中小學成立英語國際村，增聘外籍教師並結合科技，提升學生學習英語的興趣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣今年在56所國中小學成立英語國際村，增聘外籍教師並結合科技，提升學生學習英語的興趣。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府近年投入兩億多元辦理雙語教育相關計畫，未料國中教育會考英語科測驗，111年至113年C級分（待加強）人數逾三成，低於全國平均值5%，教育投資效益不如預期；縣政府今表示，今年已增設英語國際村、增聘外師等方式多管齊下提升學生英語程度。

縣政府以厚植縣立學校學生國際競爭力為職志，持續推動英語教育，過去兩年內配合中央推動2030雙語國家政策，在彰化縣地方教育發展基金附屬單位預算，合計編列2億7千多萬元辦理國中小學中長程英語教育、引進外籍師資、改善學校英語教學環境等各項雙語教育相關計畫。

根據全國國中教育會考資料顯示，111年至113年的國中會考英語科測驗成績，彰化縣待加強人數占應考人數比率分別為32.69%、34.38%、35.24%，有逐年上升趨勢，跟全國待加強平均率27.86%、29.06%、29.12%，約高出5%。

此外，彰化縣偏遠地區國中小聘用外籍教師校數占偏遠地區校數的31.67%，不到一般地區61.39%的一半，也落後非山非市地學校47.06%，顯示偏遠地區聘用外籍教師不易。

彰化縣審計室查核資料時發現彰化縣推動雙語教育缺失，要求縣政府督導學校謀求改善方法，提升學生學習意願及英語教學成效，並輔導偏遠地區學校充實外籍師資。

一名國中校長指出，學生沒在國小打好英語基礎，升上國中連26個英文字母都不認識，老師實在很難拉起來，且彰化縣非都市化的縣市，家長本身英語程度不好或不重視，都讓孩子英語學習落後，一昧要求國中端教好學生英語無異緣木求魚。

縣政府教育處表示，最近3年內彰化區國語教育會考英語科待加強人數逐年減少，今年又比去年少124人，只因少子化考生人數變少，放大待加強人數的占比，造成彰化縣英語科待加強人數越來越多的錯覺。

教育處又表示，今年縣政府投入3300萬元，結合VR科技設備和教材，在56所國中小學成立英語國際村，英語國際村將越來越多，縣政府也會為偏遠地區增加外籍教師，從國小著手推動家庭共學、使用酷英網來培養孩子學英語興趣。

英語科 國中教育會考

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